La actriz de “Sex and the City” publicó en el 2012 “Satisfacción: el arte del orgasmo femenino”, escrito a cuatro manos con su esposo, Mark Levinson. Lejos de un recuento de fantasías sexuales, el libro da cuenta de sus propias insatisfacciones y que no fue hasta sus 42 años que supo lo que realmente era un orgasmo.