Conozca a Natalie Zettel, la prima del clan Kardashian

¿Se imagina ser familia de las Kardashian? Varios medios internacionales han revelado la identidad de algunos familiares del controversial clan, entre los que se encuentra Natalie Zettel, prima de las Kardashian que se está robando todas las miradas.

Zettel, de 18 años, es hija de la hermana de Kriss Jenner (Karen Houghton).

La chiquilla, quien se acaba de graduar del colegio, quiere incursionar en el mundo del moda. Actualmente, tiene 30.000 seguidores en Instagram.

Durante una entrevista que le realizó Haper´s Bazar, Zettel dijo que le gustaría participar en el programa Keeping Up with the Kardashians, aunque no le gustaría tener el suyo propio ya que le resultaría "aterrador" que las cámaras la persiguieran a todas horas.

Zettel asegura tener una buena relación con la familia, especialmente con Kylie y Kendall.

