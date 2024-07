Conozca a Rodrigo Guevara, el periodista nicoyano que trabaja en Noticias Repretel

Rodrigo Guevara, periodista de política de Noticias Repretel, es orgullosamente nicoyano.

El periodista Rodrigo Guevara, de Noticias Repretel, es un orgulloso nicoyano que, aunque tiene años de no vivir en la pampa guanascasteca, no oculta sus raíces y más bien trata de visitar su pueblo cada mes.

El comunicador ya lleva poco más de dos años de estar en la pantalla del 6 y del 11, pues anteriormente también formó parte del equipo del desaparecido NC 11.

Rodri es quien se la pasa metido en la Asamblea Legislativa para informar todo lo que hacen los diputados.

Conozca más de este vecino de Ciruelas de Alajuela, pero guanacasteco por siempre.

- ¿Hace cuánto empezo a ejercer?

Ya llevo 16 años en esto. Empecé finalizando la administración de Oscar Arias (2006-2010), y ya después cuando estuve en Extra TV 42 me tocó la administración de Laura Chichilla, igual cubriendo Asamblea y Presidencia, y después vino Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y ahora Rodrigo Chaves.

Antes estuve en el canal de la UIA, como tres años y resto. Empecé en deportes porque ellos eran patrocinadores de Liga Deportiva Alajuelense (LDA) y me pusieron a cubrir a la Liga, a hacerles notas de semblanza a los jugadores y pedimos los derechos para la Euro 2008 y estuve con Gabriel Vargas, que ahora está en FUTV, haciendo ese programa. Luego hicimos un especial sobre los atletas que iban a participar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Rodrigo Guevara dice haberle agarrado el gusto a los temas de política.

- ¿Qué tal la experiencia de cubrir política?

Es emocionante y, a la vez, es mucha la responsabilidad, hay que saber de todo un poco, porque cubrir política no solo es la parte de los partidos; no, hay que saber de salud, de economía, de sucesos, de investigaciones, de agricultura, entonces siempre es muy diverso y muy entretenido. Por lo general, me vacilan mucho porque paso más en la Asamblea que en el mismo canal.

- ¿Qué lo hizo inclinarse por la carrera de periodismo?

Cuando estaba en el colegio era bien sapillo, siempre me gustó hacer contenidos, ayudar en la escuela a solucionar problemas, siempre quise tener como esa posibilidad de generar alguna ayuda a la comunidad o al país a través del periodismo, y cuando llegó a la hora de elegir una carrera sabía que era periodismo; eso sí, jamás me imaginé trabajar en televisión y a la fecha he estado en tres medios televisivos y ha sido un mundo muy bonito. Y lo que más me gusta de esto es que me ha permitido conocer a muchas personas.

Traicy Morales (a su lado) es una de sus mejores amigas de Noticias Repretel.

- ¿Cómo se siente en Repretel?

Me he sentido muy bien, es como una segunda familia, el ambiente es espectacular y nos llevamos superbién. Vea la apuesta, por ejemplo, todo el mundo estaba ahí vacilando, es un bonito grupo, en el cual nos colaboramos todos.

- ¿Siempre ha sido de apostar por fútbol?

(Risas) Con mi compañero Igor Rodríguez siempre apostaba mucho en Extra TV y siempre le ganaba; con las victorias del Real Madrid comí bastantes veces gratis. Me gusta tener esas apuestas así, más que todo con comida, pero esta vez quería jugarle la broma a Fabián Meza (apostaron en el juego Colombia-Uruguay por la Copa América), porque nunca lo había visto pelón, porque siempre me lo he cortado bajito, entonces no perdía mucho, pero salí trasquilado. Siempre me ha gustado mucho la Selección de Uruguay.

- ¿Qué le gusta hacer cuando no está trabajando?

Me gusta mucho compartir con mi familia, hace poquito tuve la dolorosa pérdida de mi mamá (víctima de un cáncer hace 8 meses); ahí vamos poco a poco, pero sí me gusta mucho estar con mis hermanos, mis sobrinos, mi papá y con mis amistades, como mi compañera Tracy Morales, quien es una de mis mejores amigas.

Y me encanta ir a Guanacaste, voy una vez al mes a Nicoya o Hojancha. En algún momento de mi vida espero vivir en Hojancha, es espectacular.

Sus papás dejaron Nicoya cuando él era muy pequeño y vivieron en San José y ahora en Alajuela. Hace 8 meses sufrió la partida de su mamita.

- ¿Siempre va para las fiestas de la Anexión?

Casi siempre voy, pero a trabajar, este es el segundo año, el primero fue en pandemia que se habían suspendido todos los eventos. Siempre voy para estas fechas a Nicoya, ese legado y esas fechas siempre las llevo en el corazón, son de los mejores momentos. A pesar de que sabía que era el Bicentenerio esta vez sí quería descansar un poquito porque las giras a Guanacaste son pesadas.

- ¿A qué edad se vino de Nicoya?

Desde pequeño porque la situación de Guanacaste, para nadie de un secreto, era muy difícil conseguir trabajo en la crisis ecónomica de la época de (Rodrigo) Carazo, y mis papás se vinieron muy jóvenes a buscar trabajo a San José y me tocó hacer el kinder, la escuela y el colegio en la capital, pero las raíces guanacastecas las llevo en la sangre y eso nadie me lo quita. Siempre lo he dicho que soy orgulloso guanacasteco.

Hizo sus primeras armas en el periodismo televisivo en el canal de la universidad.

- ¿Qué es lo más bonito de Nicoya?

Su gente. Definitivamente, su gente es cálida, siempre te van a tratar como si fueras familia, y después de su gente, sus comidas. Las rosquillas, las tanelas, los tamalitos, todo lo que venga a base de maíz y sus mariscos. Guanacaste tiene una cultura increíble, los toros, el tope, los bailes típicos, los guanacastecos somos muy fiesteros, pero la mejor fiesta es la que se monta en fin y principio de año en cada pueblito.