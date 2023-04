Conozca al influencer que recorre el país en su motocicleta

Mucha gente disfruta sumar kilómetros corriendo y haciendo ejercicio, pero el joven Diego Cervantes, es más devorando kilómetros sobre su motocicleta.

Diego Cervantes es un apasionado del motociclismo, maneja a la Perla Negra, una Harley Davidson Low Ride, 2020. (Cortesía)

A Diego Cervantes, un joven florense amante de las motos, le encanta poner a rugir el motor de su motocicleta y recorrer el país

No importa que llueva o truene, esto no es impedimento para que Diego Cervantes, no quiera pegarse sus buenos ‘rides’. Esa pasión por las motos y su trabajo como productor audiovisual le permite combinar ambas pasiones para generar contenido en redes sociales como influencer.

-¿Quién es Diego Cervantes?

Un joven de 36 años, apasionado de las motocicletas. Vivo en la provincia más bonita del país, Heredia, en el cantón de Santo Domingo.

-¿A qué se dedica?

Me dedico a la creación de contenido para mis redes sociales, además tengo un trabajo de oficina, donde soy productor audiovisual.

-¿Cómo inició haciendo videos?

Empecé creando videos de “magia” para mis sobrinas con el fin de hacerlas reír, y querer darles una sorpresa. Entonces, les mostraba los videos y, el reto de ellas era descubrir cómo lo hice y cada semana que las veía me preguntaban por los videos. ¿Tío, ya hiciste otro truco de magia?. En ese momento entendí sobre la importancia de la constancia en la creación de contenido.

-¿Se podría decir que combinó la profesión para la creación de contenido?

Así fue, todo inició como un hobby, el cual poco a poco fue creciendo y hoy es una comunidad.

-¿Qué otros tipo de videos hacía?

Empecé haciendo recetas de comida, como elaborar un pico de gallo, choripán, tostadas o desayunos, batidos, tortillas con queso, pero después empecé probando productos para la moto, el carro, ropa de motociclista y posteriormente daba consejos para conducir una motocicleta.

Diego fusionó la creación de contenido con su profesión de productor audiovisual. (Cortesía)

-¿Cómo se dio cuenta que el contenido de las motos era el correcto?

Al principio iba intercalando contenido, hacía dos recetas y un video de algo que tuviera que ver con la moto y cada vez que subía un video sobre motos se disparaban las visualizaciones, los comentarios y las reacciones de la gente. Es increíble la cantidad de gente que conduce moto y que desconocen muchos de los consejos que comparto.

-¿Cómo es el proceso para grabar en ruta?

Trato de capturar los momentos más divertidos o de tensión que se viven en la ruta, para compartirlos.

-¿Cuál es la regla básica del motociclismo?

Si vamos en grupo, nadie se queda atrás, si algún compañero sufre un desperfecto en la moto, nos quedamos todos a solucionarlo. Muchas de estas anécdotas de poncharse en carretera, por ejemplo, me han servido para crear contenido.

-¿Qué es lo más extraño que le ha pasado en carretera?

La verdad siempre nos va bien en carretera, pero lo más loco que nos pasó fue que un zopilote se estaba comiendo a un animal muerto a la orilla de la calle, y al escuchar los motores de las naves, el zopilote alzó vuelo y chocó contra uno de mis compañeros, por dicha nadie salió herido, pero mi compa si quedó sucio por lo que estaba comiendo el bicho.

-¿Cuál fue su primera motocicleta?

Fue una Harley Davidson Sportster, con un motor de 883 centímetros cúbicos. Actualmente, tengo una Harley Davidson Low Ride 2020, y hasta tiene nombre, se llama Perla Negra.

Diego Cervantes, se dedica a crear contenido en redes rociales. (Cortesía)

-¿Cuánto ha sido lo más lejos que ha viajado?

He viajado prácticamente por todo el país, algunos paseos los realizó ida y vuelta con algún grupo, como un día que fui a la frontera con Panamá, recorrí aproximadamente 700 kilómetros, en un día. Algunos otros los he realizado en tres días, desde Limón hasta playa Samara, realizando paradas estratégicas para disfrutar de los lugares, un paseo así tiene aproximadamente 1.300 kilómetros.

-¿Cómo se ponen de acuerdo para ir a rodar?

Participó en varios chats de WhatsApp, con amigos y todos los fines de semana publican rutas, ahí yo decido a cuál me apunto.

-¿Cuál es su ruta favorita para ir a rodar?

No tengo ruta favorita, sin embargo, cada ruta es increíble, entre más kilómetros sume para llegar al lugar mejor. Muchas veces salgo a desayunar a Zarcero, Vara Blanca, Manuel Antonio, y no es llegar al lugar y comer, es disfrutar de la ruta y de las vistas. Yo a esto le llamo mototerapia.

-¿Cómo prefiere andar en moto, en verano o en invierno?

Disfruto de las dos, el verano es el favorito de la mayoría de personas y me incluyó, buen sol, buenos atardeceres, no andar capa por la lluvia. Pero el invierno tiene lo suyo, la moto se comporta diferente y me gusta bastante rodar bajo fuertes aguaceros, me relaja. Claro, siempre con una capa impermeable.

-¿Cuánto gasta en un ride?

Si es un viaje corto, se puede gastar 10 rojos, pero si es más largo unos 35 rojos, eso depende mucho de lo que ruede uno y también lo que coma, porque al final todo suma.

-¿La subida de la gasolina no es un impedimento?

Claro, por eso es que uno planifica las salidas para tener un balance y poder ir a rodar, aunque sean 30 kilómetros.

-¿Qué implementos no pueden faltar en un viaje?

En un ride no puede faltar la buena vibra, si no mejor no salir.

Pero principalmente el equipo de seguridad, casco, chaleco, y pantalón con protección. Además de un kit básico para reparación de llantas, uno nunca sabe qué pasará en el camino. Y algo muy importante que a ningún motociclista le puede faltar es el número de algún mecánico y de alguna grúa, siempre hay que estar preparado.

-¿Cómo divide su tiempo entre el trabajo, generar contenido e ir de ride?

Bueno, los fines de semana los comparto con mis amigos, y aprovechó para grabar contenido, entre semana me toca trabajar, pero en las tardes o en las noches empiezo a subir el contenido que se grabó el fin de semana.

-¿A qué edad sintió la pasión por las motos?

La pasión estuvo desde que yo era un niño, pero más jovencito mis papás no me dejaban tener motocicleta. Pero en el 2019, pude hacer mi sueño realidad y comprarme una motico.

-¿Qué le dicen ahora sus papás?

Ambos pasan bastante preocupados, pues en carretera hay mucho peligro. Mi mamá es enfermera y trabaja en el área de operaciones, entonces pasa viendo todo tipo de accidentes.