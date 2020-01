Es curioso porque cuando me preguntan les digo que nunca me vi haciendo esto, no me pasaba ni por la mente. En marzo del 2017 un amigo que era taxista (que ahora es Uber) me pidió que hiciera un video de los taxis versus Uber y la verdad yo me sentí un poco comprometido. Lo subí con miedo al Facebook personal y de repente, en 24 horas tenía más de 130 visualizaciones. Recuerdo que cuando me desperté vi que tenía las redes saturadas de mensajes y notificaciones de gente que me decía que abriera una página porque era bueno para eso.