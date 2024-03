Conozca cómo le quitó canal 1 a canal 13 la película “Marcelino pan y vino”

La película "Marcelino pan y vino" es todo un clásico de Semana Santa.

Un gran clásico imperdible de Semana Santa es la película “Marcelino pan y vino” que por años se ha transmitido por canal 13. Sin embargo, este año la darán por canal 1.

Pero, ¿cómo logró este nuevo canal quitarle los derechos de transmisión al Sinart de la película quizá más vista por los ticos en estos días santos?

Para empezar el presidente de canal 1, Jorge “Koke” Abarca, nos adelantó que no solo la darán este 2024 sino que también adquirieron los derechos para el 2025.

Es decir, no solo pegaron el batazo, sino que lo pegaron muy bien puesto que la amarraron por dos años.

“Desde hace muchos años tengo relación, al menos de contacto, con la empresa que vende los derechos de películas y ‘Marcelino pan y vino’ siempre ha sido como la película más fuerte de esta empresa que se llama CIES International y aquí en el país la representa don Jorge Salazar, que es un señor de muchísimos años de televisión y que fue uno de los fundadores de Teletica en aquellos tiempos.

“Ya le habíamos comprado en algún momento algunas películas, pero el tema de Marcelino siempre ha sido de canal 13 desde hace como 20 años o más y este año yo le dije: ‘Don Jorge, cuando quede disponible la película, avíseme, avíseme, deme la primera opción’”, contó.

La película Marcelino pan y vino se estrenó en 1954.

Abarca señaló que hace unas semanas lo llamaron para avisarle que la película había quedado libre, porque, al parecer, canal 13 no quiso pagar los derechos este año y de inmediato se la ofrecieron para su televisora.

“En la primera llamada que me hizo don Jorge le dije: ‘resérveme la película’, y así fue como logramos traer la película para acá. Cada película tiene un pago de derechos de transmisión y nosotros adquirimos la película por el año 2024 y 2025, y esperamos que ahora la tradición de ver ‘Marcelino pan y vino’ sea por canal 1, esa es la fe”, recalcó el presidente de canal 1.

Le consultamos a Amelia Retana, vocera de canal 13, sobre cuántos años tenían de dar la película del tierno niño que se crió con los frailes franciscanos y dijo desconocer dicho detalle.

Además, nos confirmó que efectivamente este año, “no pudimos comprar los derechos de transmisión”, pero que igual darán otras películas como: “Jesús” (jueves 11 a. m.), “La vida de Jesús” (viernes 6:30 p. m.), “Magdalena” (jueves 8 p. m.), Rivka (viernes 12:30 p. m.), “La historia de Jesús para niños” (miércoles 6 p. m.) y “Faustina: Apóstol de la Divina Misericordia” (jueves 2:30 p. m.). Además de algunos documentales y la trasmisión de algunas misas.

El niño español Pablo Calvo, quien interpretó a Marcelino pan y vino, contó en un periódico de su país que fue su abuela quien lo llevó al casting de la película.

¿A qué hora la darán?

Flory Solano, vecina de Hatillo, es una que nunca se pierde ver “Marcelino pan y vino” en esta época y quedó sorprendidísima al saber que esta vez no la verá por el 13.

Para ella la historia del pequeño huérfano que logra hablar con Jesús crucificado y le da de comer es muy emotiva, porque siempre la veía con su mamá y desde hace tres cuando ella murió se volvió todavía más especial.

“Que el niño hable con Jesús eso me parece demasiado lindo, aunque nosotros lo hacemos en la cotidianidad, pero verlo reflejados así, ver donde Él se baja y le coje el pan y le da el vino, pues yo soy superllorona y me encantan las películas de drama. Hace tres años falleció mi mamá y antes yo la veía con ella y ahora ver la parte donde Él lo pone a decidir que si quiere conocer a la mamá, que si quiere ir donde está su mamá, entonces si antes me pegaba la llorada, ahora es todavía más emotiva, porque yo tampoco tengo a mi mamá acá”, contó la televidente.

La gran pregunta que se hace doña Flory ahora es, ¿cómo hace para ver canal 1 y en qué horario darán ‘Marcelino pan y vino’?

"Marcelino pan y vino" se podrá ver este 2024 y 2025 solo por canal 1. (Archivo)

Jorge Abarca explicó que la película tendrá varios horarios para que más gente pueda verla, empezando por este Jueves Santo, a las 10 a. m., después la repetirán el Viernes Santo, a las 7 p. m., y el Domingo de Resurección, a las 11 a. m.

También contó que adquirieron los derechos de la película animada de “Marcelino pan y vino”, que la darán el Sábado Santo, a las 9 a. m.

“Estamos prácticamente en el 95% de las empresas de cable, más en la grilla digital de estas empresas; por ejemplo, de Liberty, Telecable y Tigo, estamos en digital, y para ver canal 1 se requiere la cajita digital, en otras empresas sí estamos en el paquete análogo y en televisión abierta con una antenita de aire pueden sintonizarnos por el canal 1.1 y, para la gente que ahora le gusta que las plataformas digitales, también en Roku como canal 1 CR”, explicó.

¿Qué pasó con el actor de Marcelino?

La película española “Marcelino pan y vino” fue dirigida por el húngaro Ladislao Vajda en 1954 y fue protagonizada por el actor Pablo Calvo.

Curiosamente, el español falleció a consecuencia de un aneurisma cerebral la noche del 1 de febrero de 2000 a pocos días de cumplir 52 años.

Su abuela fue la que lo llevó a hacer el casting para la película y, según dijo en una entrevista, para él era como un juego y solo obedecía a lo que le pedía el director de la película.