“Fui víctima de un crimen violento 10 años antes de The Nanny, y no había trabajado esa situación. Tuve que lidiar con eso cuando me volví famosa y salió a la luz, ¡gracias a Dios que estaba haciendo terapia! Honestamente amaba ir al trabajo y ser Fran Fine, porque ella era totalmente divertida y liviana, y mi vida era una especie de desastre. Creo que por esto estaba tan delgada”, agregó un tiempo después en una entrevista.