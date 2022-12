Conozca la historia de la canción navideña más escuchada del mundo

La canción de Mariah Carey se grabró en 1994 y desde entonces es un exitazo todas las Navidades. Instagram

Es un clásico navideño sin tiempo. “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, se grabó en 1994, pero renace cada temporada para romper récords.

Ya está en el número uno de la canciones más escuchadas de Spotify en el mundo —solo este miércoles cosechó 5.3 millones de reproducciones— y volvió a la cima de la lista de Billboard.

“¡Qué sorpresa tan increíble y qué regalo anticipado de Navidad!”, celebró la artista tras conocer la noticia.

El origen de este fenómeno, que siempre supera al de otros himnos navideños, se remonta a una decisión inesperada.

Es que en 1994, la carrera de Carey se encontraba en estado de gracia. Su tercer álbum, Music Box (1993), había liderado la lista de éxitos estadounidenses durante ocho semanas, y las canciones “Dreamlover”, “Hero” y “Without You” habían sido éxitos mundiales.

Venía de agotar una gira de estadios por Estados Unidos y había cosechado una nominación al Grammy. Lo lógico hubiese sido seguir en la línea de las baladas y los estribillos de pop bailable.

Sin embargo, el equipo que manejaba su carrera le propuso otra idea: grabar un disco navideño.

“Al principio no lo podía entender, y les dije que era demasiado temprano para hacer un álbum de Navidad”, recordó en 2019 durante una entrevista con USA Today.

Es que, en general, los discos de ese estilo —al igual que los de clásicos de los cuarenta y cincuenta— suelen ser una estrategia para revivir carreras en peligro comercial. “Me negué, porque no entendía por qué me lo sugerían”.

La cantante nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, Nueva York (Estados Unidos). Instagram (Instagram)

Fue tanta la insistencia de su equipo que Carey aceptó.

El primer paso fue reunir villancicos infaltables como “Silent Night”, “O Holy Night” y “Joy to the World”; luego versionar algunos clásicos del siglo XX como “Christmas (Baby Please Come Home)” y “Santa Claus Is Comin to Town”.

Para diferenciarse del resto de los álbumes de ese estilo, Carey propuso componer algunas canciones. Así lo definía en su momento durante un diálogo con la revista CD Review.

“Tengo que tener un buen equilibrio entre los standards y la canciones divertidas, pero mi prioridad es escribir algunas canciones. De cualquier manera, sé que la gente va a querer escuchar los clásicos, sin importar qué tan buenos sean los estrenos”.

Ese convencimiento fue el que la motivó a componer una canción capaz de romper con la tradición y que se metiera en la lista de futuros discos navideños.

Para lograrlo, se reunió con el productor y compositor Walter Afanasieff, con quien ya había trabajado en los discos Emotions y Music Box, y le propuso varias ideas.

Para estas fechas de diciembre siempre suele sonar su canción y por eso es una de las más reproducida. GDA/ El Universal (GDA/El Universal/México/El Universal de México)

Luego, en la casa de Nueva York, que compartía con su entonces esposo Tommy Mottola, se sentó frente al piano y, mientras jugaba con las teclas, nació la melodía de “All I Want For Christmas Is You”.

“A partir de ahí, empecé a pensar en todo lo que me viene a la mente cuando pienso en la Navidad: luces de colores, regalos, medias y chimeneas”, le dijo a USA Today.

“Siempre me encantó la Navidad, pero crecí sin mucho dinero y sin poder disfrutarla como otros niños. Siempre quise que las Navidades fueran perfectas, pero, viniendo de una familia tan disfuncional, las cosas no siempre funcionaban. Así que cuando la escribí, le puse hasta la última gota de todo mi anhelo por lograr ese momento perfecto.

Infancia

“Tough-as-nails”, o sea “dura como las uñas”, esa es la expresión que eligió en 2014 para definir su infancia.

Criada en Long Island (Nueva York), Carey es hija de una madre irlandesa y un padre afrovenezolano.

Se divorciaron cuando ella era chica y, desde entonces, vivió la pobreza mientras luchaba contra la discriminación.

“Mi madre eligió vivir en barrios predominantemente blancos, donde la gente tenía más dinero que nosotros, y yo no encajaba”, le reveló a Pitchfork en 2018.

“También viví en un barrio de negros cuando mis padres estaban juntos; y como pareja eran una mixta, también tenían problemas. En definitiva, no había un lugar seguro”.

Durante ese diálogo también reveló: “Viví cosas muy intensas cuando era niña; las personas que crecieron con dinero o con familia funcionales no las pueden entender del todo. Además, ser birracial no me permitía encajar con el resto”.

La artista siempre ha contado que tuvo una infancia muy difícil. GDA / El Universal (Agencia el Universal)

Como si se tratara de una forma de sanar las carencias de su infancia, le dio un toque optimista a la letra de “All I Want For Christmas Is You”. El mensaje es tan simple como atemporal: la compañía de un ser querido es más importante que cualquier lujoso regalo.

Apenas terminó la letra y delineó la melodía, Carey se la llevó a Afanasieff, quien se encargó de vestirla.

“Le dije que tenía que empezar lenta, y la música tenía que irrumpir para lograr un momento tipo Jackson 5 o Phil Spector”, contó.

Y ese recurso fue clave en el éxito de la canción. Lo que inicia con el ritmo lento y la voz despojada, se transforma en un clima festivo gracias al tintineo de campanas de iglesias, los coros alegres, una llevada bailable y el acompañamiento entusiasta de un piano al estilo boogie-woogie. Todo se une para que Carey ofrezca una de sus interpretaciones más memorables.

“All I Want For Christmas Is You” fue el sencillo principal de Merry Christmas y salió al mercado en octubre de 1994 con una arrolladora campaña publicitaria y aunque ya pasaron 28 años de la salida de ese hit compuesto por encargo, se mantiene tan fresco como aquella Navidad.