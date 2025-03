Conozca la increíble historia de amor entre Claudio Ciccia y su novia expresentadora de Repretel

Claudio Fabián Ciccia y Carla Castro recién celebraron sus siete años de amor. Fotografía: Instagram Claudio Ciccia. (Instagram/Instagram)

Carla Castro, expresentadora de Repretel y novia de Claudio Fabián Ciccia, reveló su curiosa historia de amor con el comentarista de Teletica Deportes, con quien tiene una relación sentimental desde hace siete años.

En el programa Íntimo, del periodista Douglas Sánchez, la exfigura de canal 6 habló este miércoles de su vida y en los últimos minutos del espacio de entrevistas abordó su noviazgo con el exfutbolista uruguayo.

La periodista confesó que conoció a Claudio por casualidad hace unos años en un bar-restaurante al que fue con un amigo. Su acompañante insistió en que alguien del lugar le tenía que atraer a ella y su mirada apuntó a Ciccia.

“Nosotros no tenemos nada en común. Sinceramente si no nos hubiéramos conocido por casualidad, nunca nos hubiéramos conocido”, aclaró antes de revelar cómo nació el amor entre ellos.

“Tenía un grupo de salida que se fue desgranando y andaba con un amigo (en el bar-restaurante) y yo le dije: ‘Mirá, esta es la última vez que salgo porque no es lo mío’. Y él me dice: ‘Carlita, pero yo nunca te he visto a vos ligar con nadie’; y yo: ‘¡Ah no, es que yo en eso me cuido mucho, no me gusta!’”, dijo en el inicio de la historia.

“Entonces él (su amigo) me dijo: ‘Dígame, le tiene que gustar a alguien de acá’. Y yo: ‘No, a nadie’. Y en eso se ve Claudio en el fondo con unos amigos y justo esos amigos se despiden y lo dejan solo y le digo yo (al amigo): ‘Ves, él, pero él es extranjero, él no es tico’. Y me dijo que le fuera a hablar y eso no iba a suceder”, refirió.

Su amigo hizo las de Cupido, se levantó de la silla y se fue a hablarle a Claudio y una vez intercambiaron palabras le hizo gestos a Carla para que llegara a saludar.

“Y yo con aquella vergüenza. Fue tanta la insistencia que tuve que irle a hablar y el resto es historia. Fue un encuentro casual”, relató Carla.

Carla Castro fue la invitada de este miércoles en el programa Íntimo, del periodista Douglas Sánchez. Fotografía: captura de pantalla.

Carla Castro: “Mi sonrisa lo dice todo”

Desde entonces, la expresentadora de tele, de 47 años, y su galán, de 52, viven una historia de amor que a ella la tiene maravillada.

“Yo creo que mi sonrisa lo dice todo (respecto a cómo se siente con Claudio). Él es mi gran amor, mi compañero. Es la persona que más me alienta, que más me motiva a seguir adelante y que más me guía a confiar en mí misma y por eso le estoy infinitamente agradecida”, destacó.

Dijo que Ciccia la hace reír muchísimo y se refirió a él como una persona muy carismática. “Yo no sé nada de fútbol. Nosotros hablamos de todo menos de fútbol, yo creo que ese es el éxito de la relación. De hecho, cuando lo acompaño a ver partidos, porque Claudio pasa viendo fútbol mañana, tarde y noche, es su trabajo, él los está viendo y está conversando conmigo, logra hacer las dos cosas, no sé cómo hace”, contó.

“Nosotros estamos hablando de todo, es un excelente conversador, es un hombre tan inteligente y tan emprendedor. Claudio es muy emprendedor, es una de las tantas cosas que tenemos en común. Pasamos hablando de negocios y nos pasamos proyectando, Dios guarde con plata porque tendríamos 80 mil negocios”, bromeó la simpática periodista.

Claudio Ciccia y Carla Castro disfrutan muchísimo el tiempo juntos. Ella lo considera una gran compañía. Fotografía: Instagram Claudio Ciccia.

La relación que tienen con los hijos de cada uno es otro gran punto a favor de la relación. Claudio tiene cuatro hijos y ella, tres. “¡Hacemos un equipo de fútbol! Tenemos hijos de edades muy parecidas y compartimos muchísimo como padres todos los retos de las diferentes edades y todo bien”, finalizó.

Carla es un rostro bastante conocido en el país porque trabajó como periodista y presentadora de noticias en canal 6 hasta el año 2000 y regresó en el 2016 para presentar el programa Contámelo todo, que duró muy poco tiempo al aire.