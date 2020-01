-José Joel, Marisol y Sarita: “José Joel y Marisol se darán cuenta que la mala situación que viven es por culpa del amor; eso sí, las cosas no se tranquilizarán pronto, pero tienen que hacer conciencia sobre esto. Si esto no sucede, los conflictos personales y económicos sobre herencias y regalías con respecto al legado de José José no terminarán y no llegarán a ningún acuerdo con su media hermana Sarita”.