Conozca más al guapo bailarín que debutó este año en Tu cara me suena

El bailarín y coreógrafo César Abarca Brenes compite siempre en pareja con Yessenia Reyes a nivel internacional.

En esta temporada de Tu cara me suena (TCMS), hay un bailarín que ha robado suspiros no solo por sus movimientos sino también porque es bastante guapo.

Se trata de César Abarca Brenes, de 27 años, quien está debutando en los formatos de Teletica y, por aquello chicas, está soltero.

Conozca un poco más de este ingeniero civil, bailarín profesional y vecino de Moravia que acapara miradas cada domingo por la noche.

- ¿Hace cuánto empezó a bailar?

Empecé a ser bailarín a los 17 años, más o menos, y en ese proceso también empecé a sacar la carrera de Ingeniería Civil, porque siempre había querido ser ingeniero, pero posteriormente se me abrieron las puertas de vivir bien del baile, entonces las llevo las dos de la mano, pero la ingeniería es por servicios profesionales, solo ejercí la carrera los dos primeros años.

- ¿Cómo descubrió que tenía esa facilidad para el baile?

Desde niño mi mamá me ponía a hacer zumba, entonces ahí me empecé a aflojar, me gustaba y lo disfrutaba, pero me frustraba cuando no me salía algo, entonces yo quería más hasta que lo sacara (el paso o la coreografía). Una de mis inspiraciones siempre fue Michael Jackson, entonces yo sacaba las coreografías de él. De hecho, antes de empezar a bailar era nadador profesional, fui a juegos nacionales y todo, pero cuando fui a un gimnasio a entrenar, vi un grupo de baile y yo siempre me quedaba ido viéndolos y yo decía: ‘Yo quiero bailar, yo quiero bailar’, y cuando me di cuenta me retiré de la natación y empecé a profesionalizarme en baile.

César Abarca roba miradas con sus movimientos cada vez que sale en Tu cara me suena.

- ¿Algunas vez en su familia o amigos lo señalaron por inclinarse por esta disciplina?

Eso siempre pasa y en efecto me pasó, pero gracias a Dios mis papás y toda mi familia me apoyan, me preguntan cómo me fue, cómo me siento y si tienen que ayudarme en algo para que yo vaya a competir o lo que sea, también lo hacen. Pero también les da mucho miedo que me dedique solo a esto, por dicha sé que ando por un buen camino y se me han abierto muy buenas puertas, la verdad están muy tranquilos y me apoyan bastante.

- ¿Cuál es su mayor sueño como bailarín?

Como competidor mi mayor sueño es ser básicamente ser finalista del mundial de la World Dance Cup y dejar un gran legado del baile deportivo aquí en Costa Rica.

- ¿Ahorita solo está trabajando en Tu cara?

De vez en cuando trabajo como modelo, cuando me queda tiempo, y para hacer comerciales. Además, soy coreógrafo y he ganado el premio al mejor coreógrafo de Costa Rica y en dos años consecutivos a la mejor puesta en escena de un campeonato que se hace acá y pues ahora trabajo como coreógrafo y codirector en la academia Yessenia Reyes Dance Studio, que es donde entreno a los chicos en el área de la bachata, la salsa y latin ballroom. Tengo casi cuatro de ser la pareja de baile de Yessenia en competencias.

El bailarín participa en otros eventos con sus colegas que salen en Dancing with the Stars.

- ¿Cómo se da su llegada a los formatos de Teletica?

Gracias a que conocía a Yessenia. El profesor de ella le recomendó que podía bailar conmigo, que era una buena opción, ella me preguntó que si quería bailar con ella y competir y a mí me pareció excelente, ahí fue donde empecé a dedicarme únicamente al baile deportivo, así poco a poco me fui dando a conocer y fue por medio de esa relación con Yess que fui ingresando a Teletica, porque ella fue me recomendando.

- ¿Qué tal la experiencia de trabajar en televisión?

Ha sido increíble, la verdad me he sentido muy cómodo, ha sido muy divertido y he aprendido demasiado, cómo se maneja todo con las cámaras, qué es lo que hay que hacer para salir bien en televisión. Las cosas hay que exagerarlas un poco más porque en tele es más pequeñito.

- ¿Ya conocía a los compañeros bailarines del programa?

A Javier (Acuña) y a Lucía (Jiménez) los conocía desde hace rato porque como bailo con Yessenia, nos contratan constantemente a los cuatro Los Tenores o Joaquín Yglesias solo, es que ya nosotros somos parte del elenco de Entretenimiento Universal (productora), que es la empresa que maneja a Los Tenores y organiza otros conciertos importantes.

César contó que desde que empezó a salir en tele le aumentaron sus seguidores en redes sociales, en especial mujeres.

- ¿Desea competir en Dancing with the Stars?

Me encantaría, sería algo fabuloso para mí estar en Dancing como coreógrafo. Cada vez estoy más cerca.

- ¿Qué opina de que digan que es el bailarín sexi de TCMS?

La verdad me da un poco de vergüenza, pero es un gran halago a la vez. Es algo muy bonito que a parte de que te digan eso, que la gente reconozca que uno tiene una personalidad bonita y me dicen que tengo una gran humildad, entonces eso es lo que más me llena, realmente.

- ¿Le han salido más admiradoras desde que sale en tele?

Sí, claro. Me han subido los seguidores, muchas muchachas me han escrito y todo, pero yo ahorita estoy tranquilo en ese sentido, actualmente estoy soltero.