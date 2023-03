Conozca uno de los nuevos rostros de Canal 1

Desde el pasado 15 de marzo, los televidentes empezaron a observar la cara de Andrea Castro en las pantallas de sus televisores. Ella es la jefa de información de Canal 1, quien junto a Pablo Cartín definen los temas y enfoques para el noticiero del nuevo canal.

En La Teja quisimos conocer un poco mejor a Andrea, quien nos contó muchos detalles de su vida, sus pasatiempos y aspiraciones.

Andrea Castro siempre soñó con ser periodista. Instagram

-¿Cómo inició en el periodismo?

Inicie cuando tenía 18 años, hace casi 10 años, porque ahorita cumplo los 28. Además, desde los cinco años tenía claro que la profesión que quería estudiar era periodismo.

-¿Qué recuerdos tiene de su infancia relacionada con su actual profesión?

Uno de los recuerdos que tengo es que mi mamá llevó uno de los primeros televisores que teníamos en la casa, y desde ese momento a ella le gustaba ver mucho las noticias.

Podíamos ver el noticiero de Univisión, que por cierto en aquel entonces lo repetía Canal 11. A mí siempre me gustó ver a Bárbara Bermudo y a Verónica del Castillo, y a todo su equipo, por lo que siempre pensé que quería ser como ellas.

-¿Cómo ha sido esta etapa de periodista?

Hasta ahorita me estoy dando a conocer, no ha sido fácil, porque una carrera de tres años y medio, se me hizo en una carrera de siete años, ya que en mi segundo año de carrera tuve que abandonar y hacer una pausa.

-¿A qué se debió la pausa que hizo?

Porque mi mamá enfermó de cáncer, y era muy complicado, así que tuve que enfocar toda mi energía en esta situación. Después mi mamá falleció, entonces me enfoqué en mi sueño y pude retomar mis estudios.

-¿Qué otras cosas ha estudiado aparte del periodismo?

Soy administradora y dibujante arquitectónica, también trabajé en producción de eventos, en mercadeo, y mientras mi mamá estuvo enferma tuve que administrar restaurantes, pero no era feliz, el sector de restaurantes es muy complicado, por eso admiro a la gente que trabaja en servicio de restaurantes.

Es vecina de San José y estudio en la Universidad Federada San Judas Tadeo.

-¿Cómo fue su experiencia como administradora?

Era muy agotador, había días en los que lloraba del estrés, en ese entonces se vino lo de la pandemia y se me cortaron los recursos, tenía que ver cómo trabajaba, entonces me fui para donde una amistad en barrio México que tiene una soda y ahí trabajé tres años como administradora y tres años como mesera, hasta que un día renuncié a todo. Tomé esta decisión, porque pensaba que era ahora o nunca, así que continué con mi sueño de ser periodista.

-¿Cómo pudo lograr que otros vieran su trabajo?

Yo venía haciendo trabajos de opinión, escribía sobre diferentes temas y los enviaba a todo lado, los publicaba en Digitus (plataforma de la Universidad). Un día hablé con Pablo Cartín y don Jorge Abarca, y cómo ya conocían mi trabajo y mi estilo periodístico, decidieron darme una oportunidad.

Andrea es la Jefa de Información de Canal 1.

-¿Qué esperaba usted después de convertirse en periodista?

Estaba esperando una oportunidad como la que me dio Canal 1. A veces me frustraba porque es un campo muy competitivo, y las estadísticas señalan que el periodismo es un campo saturado, por lo que no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar en el periodismo tradicional, pero las redes sociales y la web han venido a romper el esquema del tradicionalismo en la comunicación. Además, siempre pensé en llegar a ser una gran profesional.

-¿A quiénes les agradece ahora que está en Canal 1?

Estoy muy agradecida con Dios, con mi familia, que nunca dejó de creer en mí, a mi tía (no dio su nombre) que me dio donde vivir, cuando estuvo la pandemia.

Mis hermanos son pieza clave, el papá de mi hija me ha apoyado en mi sueños, tengo una amiga que hasta ropa me ha comprado.

–¿Cómo ha sido el cambio que ha tenido desde que sale en televisión?

Creo que el cambio más grande es en el horario. Son jornadas largas, generalmente entro a las 10 a.m., pero llegó a las 8:30 a.m., al trabajo. Soy de las primeras en llegar y de las últimas en irse. La presión es enorme, porque la televisión admite pocos errores.

–¿Es su primera vez en un medio?

No, estuve un tiempo en Canal 13 antes de que mi mamá se enfermará y también trabajé con Otto Vargas, periodista y escritor costarricense, con él trabajé proyectos de comunicación empresarial.

–¿Cómo se visualiza de aquí a cinco años?

Como una periodista consolidada y con más experiencia, espero y sueño con llegar a un medio internacional.

–¿Qué pueden esperar los televidentes de Andrea?

Espero llevarles a los televidentes un matiz nuevo, con buenas noticias, transmitiéndoles la información de una manera amena y que la puedan entender.

–¿Qué sorpresas puede tener Andrea en este proyecto?

Más adelante tendremos un noticiero, el cual será más temprano y yo seré la cara del espacio. Este será para llevar adelantos. Además, estamos haciendo alianzas fuertes con otros medios.

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta estar en la casa con mi hija y mi sobrina. Me gusta pintar con mi hija, ir a la feria, me encanta bailar, me gusta mucho la moda, antes coleccionaba revistas.

–¿Está soltera?

Ahorita estoy divorciada

–¿Tendría más hijos?

Tal vez más adelante, me encantaría tener cinco, pero es una responsabilidad muy grande.

–¿Cómo se acomoda con las cosas de su hija?

Tengo el apoyo incondicional de su papá. Él hace teletrabajo y tiene más chance para compartir con ella. Apenas salgo los viernes, voy corriendo a recogerla y disfrutamos a mil todo el fin de semana.

–¿Qué ejemplo da como mamá?

Le demuestro que los sueños se pueden cumplir con esfuerzo y constancia.