“Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada más que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido reemplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir. Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire", contó.