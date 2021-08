Coopecaja ofrecerá evento virtual gratuito para jóvenes y mamitas

El concierto virtual para mamita será el sábado 28 a las 7 p.m. por Facebook. Cortesía El concierto virtual para mamita será el sábado 28 a las 7 p.m. por Facebook. Cortesía

Agosto es catalogado como el mes de las mamitas, pero como también se celebra el Día Internacional de la Juventud, Coopecaja hará dos eventos gratuitos para festejar ambos.

El primer evento será “Noche geek, lo mejor del anime”, este jueves 12 de agosto, a las 7 p. m., el cual estará enfocado para todos los amantes de este género.

Será una noche con mucho entretenimiento e interacción para los seguidores del animé, que contempla las producciones más populares del momento, las que han marcado historia y las que nunca pasan de moda como: One Piece, Kakegurui, Naruto, Death Note, Shingeki No Kyojin, Sailor Moon, Dragon Ball, Sakura Card Captor, Fruit Basket, Jujutso Kaisen, One punch man, entre otras.

Las ‘influencer’ nacionales Vivi Siles y Angie Pinzon, expertas en animé, en videojuegos y toda la cultura ‘geek’, serán las encargadas de animar el evento, el cual se podrá ver en el Facebook de Coopecaja.

El regalazo para las mamitas será un concierto con el cantante nacional Carlos Daniel Castillo, el sábado 28 de agosto, a las 7 p. m. y también se podrá ver desde el mismo perfil de “feis”.

El exparticipante de Nace una estrella tiene preparado todo un repertorio con las mejores canciones de Marc Anthony.

“El objetivo de la cooperativa es desarrollar actividades virtuales que aporten positivamente en la convivencia familiar, mediante eventos entretenidos para celebrar la vida y permitir a las burbujas sociales desconectarse un poco de las circunstancias del momento desde la seguridad de sus hogares, producida para el disfrute de toda la población y gratuitas”, dijo Sujeyny Gamboa, jefa de relaciones corporativas de Coopecaja.