Copiaron la sección “Quéjese aquí” de Informe 11 Las Historias y no va a creer cuál canal lo hizo

Una de las secciones más queridas de Informe 11 Las Historias es sin duda alguna “Quéjese aquí”, y no por nada tiene más de 20 años de realizarse una vez a la semana.

El famoso cartelito amarillo ha sido testigo de las quejas de cientos de personas que se animan a hablar de su problema frente a las cámaras del programa.

Este segmento del espacio de canal 11 se ha vuelto tan popular que ya otro canal internacional la copió tal cual, ya que utilizan un cartel, el rótulo y también lo colocan en un lugar bastante transitado para que la gente lo vea.

La sección la están sacando en el programa mañanero Despierta América, de la cadena Univision, y que se transmite en Los Ángeles, Estados Unidos.

La única diferencia es que el cartelito lo hicieron rosado y el letrero lo que dice es: Desahógate ¡AQUÍ!

Ellos también ponen solo el pedestal con el micrófono y el letrero en plena calle para que el peatón que quiera quejarse lo haga libremente.

Este es el "Quéjese aquí" gringo que hacen en el programa Despierta América de Univision.

Curiosamente, en el programa de este miércoles pasaron a varios quejosos que decían al inicio: “Me quiero quejar de...”, como dicen en el espacio tico.

Frederick Fallas, productor de Informe 11 Las Historias, dijo estar muy sorprendido que un canal internacional les copiara la sección.

“Ya estamos acostumbrados a que nos quieran copiar, lo que pasa es que ahora también es en el extranjero. Es bueno que la creatividad y la producción de los ticos pueda trascender de esta forma. La sección Quéjese ha sido muy exitosa por muchos años y verla ahora en otro lado da sentimientos encontrados”, dijo entre risas el productor de Repretel.

Así es el "Quéjese aquí" gringo

El “Quéjese aquí” lo empezó a presentar la periodista Gabriela Chaves y gracias a esta sección se ganó el apodo de “Miss Quéjese” y, aunque ella renunció a Informe 11 en el 2010, el espacio se siguió grabando.

Ahora, está a cargo del periodista William Bonilla, “Mister Quéjese!, quien la hace desde hace más de dos años y ha llevado el cartelito por todo el país.

Se siente bonito

La periodista Gabriela Chaves, quien tiene años alejada de la televisión, nos contó que ella ya había visto la sección en el programa extranjero que le llamó mucho la atención, que fuera exactamente igual al que por muchos años hizo en el centro de San José, propiamente en avenida Central.

“El día que lo vi me llamó muchísimo la atención, me pareció muy bonito cuando vi eso porque es una idea que nació conmigo hace tantos años, con un estilo, y con todo, pero me parece muy bonito y divertidísimo que lo estén haciendo”, mencionó.

Gabriela Chaves fue la primera periodista en hacer "Quéjese aquí" de Informe 11 Las Historias.

Ella recordó, además, que el espacio nació como parte de una nota de un tema que ella presentó a su entonces jefe Gilberto Valencia y que le hace muy feliz ver que todavía se mantiene.

“Yo profesora, es mi primera profesión, y la idea nació haciendo una nota de que era buena la catarsis. La catarsis es una cosa en sicología que dice que es bueno quejarse, hablar y exteriorizar, nació como propuesta de una nota. Yo me fui a grabar y ese día había tanta gente (dando su opinión) que le dije al productor que hiciera una cámara rápida porque como había participado tanta gente por lo menos para que la gente se viera, así nació la primera nota y cuando salió al aire se decidió que fuera una sección y que se le pusiera ‘Jugo de piña (canción)’, que por muchos años llevó mi sello y la verdad me siento muy contenta de que siga al aire porque es parte de un aporte de que le enseñé a los ticos a quejarse”, agregó.

El "Desahógote aquí" de Despierta América

Con ganas de internacionalizarlo

William Bonilla, quien adquirió la sección en octubre de 2022, dijo por su lado sentirse muy orgulloso y agradecido de que la producción de Univision los haya tomado como ejemplo.

El cartaginés le ha implementado su propio sello al “Quéjese”, pues ahora lo hacen con una marimba en vivo y han estado llevando el cartelito por todo lado, ya no solo en bajos del antiguo Monumental.

“Solo falta el pelón Sander (que siempre sale en la sección) y la marimba El Valle para que sea totalmente igual. Eso le da a uno más ganas de seguir trabajando, luchándola y muy contento en realidad de que la cadena Univision se fije y vea la sección como algo importante para que la gente se exprese”, dijo.

Wiiliam Bonilla ahora hace su sección en mercados, en la playa y en diferentes lugares.

Bonilla, además, nos adelantó que una meta que tiene él con su sección es llegar a internacionalizarla para que los ticos que viven en el extranjero también se quejen frente al cartelito amarillo.

“Llevarlo a alguna celebración especial, a un partido de la Selección allá en Estados Unidos, más que se acerca el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que sería una opción. Ya el Quéjese fue una vez internacional cuando Gabriela Chaves estuvo en México una vez, entonces, por qué no llevarlo a Estados Unidos, donde muchos ticos y mucha gente que nos ve me lo ha pedido”, mencionó.

La sección “Quéjese” la dan ahora todos los martes, a partir de las 9 p.m., y solo en época de pandemia se dejó de grabar, debido a las restricciones de salud.