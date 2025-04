Corney aceptó inesperado trato con un gringo tras vivir angustiante momento en Estados Unidos

Corney tuvo que aceptar un trato con un gringo.Foto; Instagram Corney (Bryan Cordeo/Bryan Cordero)

Bryan Cordero, mejor conocido como Corney, se vio obligado a aceptar un trato con un desconocido tras vivir una desesperante situación en un supermercado de Estados Unidos.

“Ayer me pasó algo aquí en Las Vegas, y fuera de broma, me llegó”, comentó en un video de Instagram.

El creador de contenido explicó que tenía planeado ir al Área 51 y le recomendaron llevar comida y bebidas, ya que en esa zona hay pocos establecimientos. Sin embargo, al intentar comprar en un Walmart, se encontró con un problema inesperado.

Corney no se pudo negar al favor que le hizo el gringo. Foto; Instagram Corney (Bryan Cordeo/Bryan Cordero)

LEA MÁS: Creadores de contenido ticos se dieron un lujo con famoso artista

“La vara es que voy a Walmart, pero no sabía que no aceptan pagar con el teléfono y hago una compra de 50 dólares (unos 25 mil colones). Tenía la tarjeta física, pero para sorpresa de nadie, no me servía. No sé si es porque estoy en Estados Unidos”, detalló.

Mientras intentaba resolver la situación, un hombre se acercó y le ofreció pagar su cuenta con una condición.

“Mae, me dio vergüenza. Cuando me dijo lo de la condición, pensé: ‘Diay sí, ¿quién sabe qué me va a pedir?’”, relató.

Para su sorpresa, el hombre solo le pidió una cosa: que en el futuro ayudara a alguien más cuando lo necesitara.

Corney es uno de los creadores de contenido más queridos del país. (Instagram)

“No sé por qué suena tan simple, pero en el momento como que me llegó. Tal vez fue porque me puse en la misma situación. Si hubiera visto que a alguien le faltaban 25 rojos, ¿yo se lo hubiera pagado? Uno dice: ‘Ummm, si hubiera tenido un montón de plata, lo hubiera hecho’, pero esa condición me dejó pensando”, agregó Corney.

LEA MÁS: Estos serían los 24 famositicos en la mira para La casa de los famosos Costa Rica

Después de agradecer al hombre, el influencer aseguró que ahora se siente comprometido a cumplir con la promesa cuando regrese a Costa Rica.

“Mae todo eso me llegó”, concluyó. Sus seguidores al ver el clip no dudaron en comentar: “Yo trabajo en servicio al cliente y todos los días veo este tipo de acciones y me encanta. Uno se contagia de eso también”, “Esos son pequeños gestos que hacen un gran impacto”, “Mae Corney la cadena de favores, esa vara llega”.