“La verdad que el cariño que he recibido de la gente es muy bonito, tanto así que este fin de semana me llegaron unos pañitos para bebé bordados con su nombre, una señora me va a mandar un moisés que ella hace, otra me va a mandar un paño con el nombre de él, otra señora me ha mandado mamelucos. También los televidentes me han enviado chocolates, galletas, cajetas y estoy muy agradecido por todo ese cariño”, señaló.