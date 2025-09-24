Costarricense está a un paso de convertirse en el hombre más guapo del mundo

Roberto Mena representa a Costa Rica en el Míster International. Fotografía: Instagram Roberto Mena. (Instagram/Instagram)

Un costarricense podría estar a horas de convertirse en el hombre más guapo del mundo.

Su nombre es Roberto Mena y es el representante de Costa Rica en el Mister International, uno de los concursos de belleza para hombres más mediáticos.

LEA MÁS: El hombre más guapo del país reveló la dura consecuencia tras resbalarse de una piedra

Mena compite por el título desde el pasado 12 de setiembre y este jueves 25 se medirá en la noche final, en la que podría resultar electo como el nuevo rey de ese certamen.

Este miércoles, un día antes de la competencia, Mena habló de sus rivales y mencionó cuál es la variable que, a su criterio, hará la diferencia en la elección del ganador, pues para él, todos los candidatos tienen lo suyo.

Roberto Mena en su desfile de traje de fantasía. Fotografía: Instagram Roberto Mena. (Instagram/Instagram)

“Aquí todos somos guapos. Somos personas atractivas y venimos acá a representar a nuestro país, porque somos la mejor versión de nuestro país; pero Mister International lo que busca es algo más que una apariencia física”, dijo.

“La belleza física se puede transformar por medio de cirugías, bótox y procedimientos que existen en la actualidad, pero lo que busca (el certamen) es alguien que sea más que un look, que pueda proyectar y dar un mensaje a la sociedad, y pueda generar un cambio positivo en ella”, afirmó Mena este miércoles en una cena previo a la gala final.

LEA MÁS: El hombre más guapo de Costa Rica publica video de su lujosa boda con abogado gringo

Roberto compite con 41 hombres de todo el mundo. El concurso se lleva a cabo en Tailandia.

Roberto Mena (cuarto de izq. a der. en la primera fila) se mide frente a 41 hombres más. Fotografía: Instagram Míster International. (Instagram/Instagram)

Mena, de 27 años y 1,80 metros de estatura, es un modelo costarricense que cuenta con una amplia trayectoria en concursos de belleza. En el 2023 fue electo Mr. World Costa Rica y ya ha representado al país en otros concursos, entre esos el Mister Model International.