Costarricense se encargó de satisfacer las peticiones de Shakira

Marlon Villar es un productor tico de 36 años. (Instagram)

El productor de cine costarricense Marlon Villar sigue cumpliendo sueños en medio de las estrellas.

Este 11 de mayo, la cantante Shakira sorprendió al mundo con su más reciente pieza “Acróstico”, en la que Villar fue el encargado de realizar el video.

Villar contó que la canción se llama así, por un juego de palabras que la colombiana hizo con los nombres de sus hijos Milán y Sasha.

“Para la cantante Shakira era importante que en la propuesta visual fuera el nombre de sus dos hijos, ya que en los versos se deletrean los nombres de ellos”, dijo Marlon.

Además, nos contó que Shakira les pasó la canción, por lo que él, junto al equipo de producción se encargaron de enviarle a la intérprete de “Te Felicito”, una propuesta visual en la que la idea era hacer una especie de cuento de niños.

Y es por esa razón que en las imágenes se ve a una pajarita protegiendo a sus bebés, ya que todo iba acorde a lo que va diciendo la canción.

“Nosotros mandamos una propuesta, no hubo que hacer otras, de ahí en adelante avanzamos con el boceto, el cual la cantante fue aprobando”, explicó el productor.

Marlon comentó que este proyecto fue sencillo, aunque tuvieron que armar un guion, hacer los bocetos y realizar la animación.

“Lo que tomó más tiempo fue el proceso de la ilustración del diseño, ya que las imágenes se pueden ver como si fuera un librito para niños”, agregó.

Así mismo, contó que para realizar esta producción fue muy importante para ellos porque la canción es muy especial e íntima para la cantante.

“Se trabajó con Shakira de una manera muy fluida, todo se hizo más sencillo porque ella nos colaboró bastante, es una profesional y sabe lo que quiere. Ella se involucró de lleno en el proceso, además es muy respetuosa y eso es uno de los elementos que conforman la producción, porque en todo momento estuvo presente, viendo cómo iba el paso a paso y cada detalle”, contó.

El productor fue parte de la canción Acróstico.

También nos dijo que el mensaje de esta canción representa todo el amor que la colombiana siente por sus pequeños, que siempre está ahí para ellos y que al final ese era el objetivo del video a nivel visual, plasmar una analogía de una forma directa y clara del mensaje que se quería transmitir.

“Son proyectos que tienen una gran exposición, es un gran aprendizaje trabajar con personas tan humildes y que tienen una gran trayectoria a nivel musical. Esta artista es muy trabajadora, se metió de lleno en cada uno de los detalles, es un ejemplo importante”, afirmó Villar.

Marlon expresó que fue un honor trabajar con la colombiana y expresó que jamás pensó en colaborarle a una estrella tan grande de la música.

“Es una alegría muy grande poder colaborarle a la artista con la que crecí escuchando sus canciones”, comentó.

Marlon añadió que la productora Luz Marina bretió con una compañía llamada La Sala Post, para este trabajo tan lujoso.

Este productor ya ha trabajado en proyectos visuales para artistas como Arjona, Alicia Keys, Franco de Vita y Nicky Jam.

La canción

Aunque ha sido un año lleno de cambios para la cantante colombiana, debido a su mediática y polémica separación del exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, la artista cerró el ciclo con un mensaje lleno de mucho amor y de apoyo para los más importantes en su vida, sus pequeños.

La letra de la canción está dedicada a sus hijos, ya que ellos estuvieron en medio del doloroso proceso y sufrieron las consecuencias de las decisiones de sus famosos tatas.

Parte de la letra dice: “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba, intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos...

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios”.

Acróstico fue lanzado a la plataforma de YouTube este jueves por la noche y ya se posiciona como la segunda más vista, por lo que es una de las canciones tendencia en esta plataforma.

Sus seguidores no tardaron mucho en dar sus opiniones sobre el video: “Siento demasiada empatía con Shakira por este video”, “Es increíble el amor de una madre por sus hijos”, “Qué canción tan bella”, fueron algunos de los miles de mensajes que le dejaron sus seguidores a la colombiana.

Farándula tica

La periodista Melissa Durán fue una de las primeras en ver el video y no pudo evitar compartir en sus historias de Instagram lo que le había generado esa canción.

A Meli le llegó la pieza. (Captura)

La macha escribió: “Llevo como dos horas llorando, solo Antología me había hecho llorar así”.

La periodista expresó que la reprodujo muchísimas veces y que hasta recibió un regaño de su madre por estar tan sentimental con la pieza.