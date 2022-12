Costarricenses opinaron tras el inicio del Chinamo 2022

15/12/2022 Estudio Marco Picado, Canal 7. El Chinamo, primer programa de la edición 22. Alonso Acosta es el productor del espacio. Mientras que Nancy Dobles, Keyla Sánchez, Carlos Álvarez, Marilín Gamboa, Jair Cruz y Mauricio Hoffman son los presentadores. El humor está a cargo de Papi Pazz y Juanca Galindo. Con aforo limitado a 140 personas, los asistentes no están obligados a usar mascarillas.

El jueves inició por Teletica una edición más del programa de fin de año, El Chinamo, y muchos costarricenses compartieron su opinión en redes sociales.

Yokasta Valle: una de las protagonistas del primer Chinamo 2022

Este viernes “Chinamo” amaneció como una de las tendencias en el Twitter de Costa Rica, ahí usuarios comentaron el primer programa de la nueva temporada.

En los últimos años, el proyecto ha perdido popularidad, sobre todo entre el público más joven, quienes en su mayoría hacen críticas negativas.

“Tengo un amigo que dice que para él no empieza la Navidad sin el Chinamo. A mí me parece una basura no digna de 5 segundos del tiempo de nadie. Pero es solo una opinión”, escribió alguien.

“Ni 5 minutos perdería viendo esa basura de programa! ¡Con todo respeto! Es mi opinión”.

Algunos disimularon el disgusto con un poco de sarcasmo.

Yo: ¿por qué siguen dando el Chinamo?



*Yo cuando suena la Gollo cumbia: pic.twitter.com/tGOL78AJDx — Barrios (@nabama14) December 16, 2022

¿Solo a mi no me interesa el Chinamo? — Unknown (@UnknownLILB) December 16, 2022

gente ya empezó el chinamo en teletica, les aviso ahí para que no lo pongan 🙏 — Andrés (@abrenesu_) December 16, 2022

No todo fue negativo para la producción de canal 7, otras personas mencionaron que siempre han soñado con poder ser parte de los chinameros que bailan, cantan y disfrutan del programa en vivo.

“Mi sueño es ir al Chinamo y hacer las compras gratis en Pali”, “De broma en broma, la verdad es que carajillo, mi sueño era ir a El Chinamo”, “Están haciendo competencias de swing en el chinamo, yo quiero”, comentaron.

Oficialmente empieza mi temporada de decir: que polo el chinamo.



Pero aquí estoy todos los días a las 8:00 pm: EEEEHHH OOOOOHHH vamos al chinamo 🎉 . — Walter Herrera (@WalterH012) December 16, 2022

El programa estará al aire todos los días hasta el 23 de diciembre a las 8:00 p.m en canal 7.