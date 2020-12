“Estamos encerrados desde el viernes pasado y por dicha he contado con el apoyo de mis jefes, que me permitieron seguir trabajando para no gastar vacaciones o tener incapacidad porque estoy asintomático, entonces lo que he hecho es grabar entrevistas por Zoom o reportear vía remota, cuando me toca grabar locuciones me meto al carro porque no puede haber nada de bulla ni eco”, aseguró el periodista.