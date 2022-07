Covid-19 sacó a José Miguel Cruz de la tercera gala de Dancing with the Stars

JM y Angie Gamboa volverán en la cuarta gala. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El periodista José Miguel Cruz no podrá bailar este domingo en Dancing with the Stars debido a que el covid-19 lo volcó desde el miércoles.

La Teja compartió esta mañana que el periodista podría quedar fuera de la tercera gala del programa de meneos de Teletica. Luego de la consulta que le hicimos tanto a JM como a la producción del espacio, sacaron una nota en su página confirmando lo que habíamos adelantado.

“Llevo dos días con fiebres altísimas, un poco cansado, triste también porque estoy fuera de la competencia esta semana. Pero con la esperanza y fe de volver a la cuarta gala para darlo todo porque tenemos JM para rato (entre risas). Espero en Dios salir de este estado de salud que no me lo esperaba, creo que nadie se espera vivir esto pero nos toca y hay que hacerle frente. Un abrazo muy especial y nos vemos muy pronto”, dijo JM al canal.

Ante la ausencia de JM en el programa por supuesto que salta la duda de qué pasará con él, pues ese día también es la primera eliminación.

La productora Vivian Peraza comentó que es una decisión que se toma en conjunto con la BBC de Londres, dueña de la franquicia de DWTS. Usarán una opción que, de momento, le salvará la tanda a la pareja conformada por el periodista y Angie Gamboa.

“Para este caso en específico, ellos nos dieron la opción de tomar una especie de comodín que se llama ‘Bye’ en el cual la pareja sale por completo de la competencia, se suspenden sus votos y el puntaje acumulado y regresan para la siguiente gala, que en este caso es la cuarta”, señaló Peraza.