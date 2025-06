Creadora de contenido es criticada por confesar que se parece a Laura Ortega

Laura Ortega se parece a Garita. (Instagram/Instagram)

Una creadora de contenido que se hace llamar en TikTok, Beki Garita, se volvió blanco de críticas luego de asegurar el cierto parecido que tiene con Laura Ortega.

Todo se dio en un clip donde la joven cuenta que la gente le dice que se parece a ciertos personajes, entre esos la modelo.

“Voy a reaccionar a personas y personajes a los que dicen que me parezco desde que me pinté el pelo oscuro. La primera es Laura Ortega. Este sí me lo esperaba, porque tengo demasiados años de que me lo han dicho. Incluso antes me ponían que era mini Laura Ortega”, comentó en uno de sus videos.

Garita expresó que, aunque ya sabía su cierto parecido para ella, es un placer que se lo digan.

Sin embargo, varios usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios que cuestionan el parecido.

“Laura Ortega ella jura, nada que ver”, “La gente no entiende que parecido no quiere decir gemelas”, “Sos preciosa, pero no te me pareces”, son algunos de los comentarios que dejan.

Por otro lado, hay quienes destacan el cierto parecido entre las dos, hasta le han dicho que se parece más a la cantante que a la propia hermana.

“Sí, son iguales y muy bellas”, “Tiene un aire. Ambas son hermosas. ¿Cuál es el problema de la gente?”, “Se parecen un montón”.

Lo cierto es que las dos son muy bellas y no le hacen daño a nadie con su contenido, así que eso es muy respetable.