“Me cuesta mucho hablar, no soy fácil y lo sé. No soy una persona explosiva, pero en mi casa crecí en un ambiente de gritos y pleitos del que no me gusta hablar. Mi novio se frustra porque a veces me enojo y no hablo. Él dice que está cansado de verme callada. Él es un hombre al que le gusta hablar, me escucha, tiene buen carácter y me da buenos consejos, pero me cuesta hablar sobre lo que me pasa o siento”.