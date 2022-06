“Crecí sin mi papá y en su lecho de muerte me dijo que me perdonaba por no haberlo buscado”

“Quisiera entender qué pasó por la cabeza de mi papá. Él cuando dejó embarazada a mi mamá se perdió, me vino a conocer cuando tenía cinco años y luego no lo volví a ver hasta hace poco, a mis 42 años, que vino buscarme su hermana para decirme que estaba muy mal y que quería verme. Él me dijo en su lecho de muerte que toda la vida me había amado, que lo perdonara porque nunca pudo estar conmigo y que me perdonaba porque nunca lo busqué. Yo me quedé callada, no dije nada, pero le he estado dando vueltas a lo que me dijo, pero por qué tenía que buscarlo, si nunca tuve contacto su familia y no hubo apoyo económico. No sé si fue un error haber ido a ver a este señor. Él ya murió y no fui al funeral”.

1. Es muy difícil comprender la intencionalidad del ser humano en una situación como esta y sobre todo entender una frase, una palabra, un gesto o una expresión. Hay un hecho real, él no estuvo presente y usted tuvo una familia en torno a la familia materna y la pareja de su madre.

2. Su progenitor le ofrece disculpas por no haber estado, esto podría ser reparador y le permitiría a usted cerrar el ciclo, la contraparte es este otro hecho que comenta. Esa es la visión que él tenía, es lo que dijo en el momento, pero no es una verdad por la cual usted tenga que sentirse juzgada. Es muy importante que usted defina cómo quiere contar esta historia.

3. En torno a estos procesos siempre hay muchas preguntas que pueden crear emociones contrapuestas. ¿Por qué él la busca hasta el minuto final de su existencia? No se sabe. Lo que sí se sabe es que esta fue la historia y su interpretación determinará su visión de vida. Hoy usted puede hacer esta lectura desde el crecimiento personal, mirándose así misma como una persona que se permitió cerrar un ciclo, que hizo algo profundamente humano. Si esto sigue dando vueltas en su cabeza y le roba la paz sería importante que haga un proceso de revisión de duelo a nivel terapéutico.