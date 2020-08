“Hace un tiempo tuve una relación con una persona, que me decía que debido a la diferencia edad no podía estar conmigo, ya que yo le llevo cuatro años. Él me ha dicho que tarde o temprano me va a dejar, pero me sigue buscando, dice que me quiere y que el único problema es mi edad. Esto me hace sentir rechazada y ya no quiero nada con él, pero me llama, hablamos por horas y siempre sale con lo mismo. Al final creo que lo único que busca es sexo”.