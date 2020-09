“Si no fuera porque es el ‘Loco’ Valdés yo no estaría acá, (y él) no hubiese tenido doce hijos y no hubiese sido (yo) el duodécimo. Le agradezco su locura, su desestrés de tener hijos. Sí, es una inconsciencia tener tantos, pero si no hubiese sido por esa inconsciencia les digo que yo no estaría acá”.