Cristian Castro teme por la integridad de su madre Verónica Castro

Cristian Castro ha vuelto a llamar la atención de los reflectores; en sus más recientes declaraciones ha dejado entrever la preocupación que siente de que su madre, Verónica Castro, viva sola, al grado que está en busca de convencerla para mudarse juntos y estar al tanto de ella, pero eso no ha sido todo, sino que el cantante también ha hablado de la incertidumbre que le causa no encontrar a una pareja estable, por lo que está intentando encontrar el amor por las redes sociales.

Pese a que había transcurrido una temporada en la que el intérprete de “Azul” se mantuvo en un perfil bajo, Castro vuelve a ser el foco de atención, ya no sólo por la cabellera morada que lució hace unos días y que, hoy, ya volvió a su acostumbrado color rubio cenizo, sino por lo último que ha dicho a los medios y a través de las redes sociales.

En una entrevista reciente, el cantante indicó que la salud de su madre es una preocupación constante para él, ya que padece los efectos secundarios que le dejó una lesión de hace 18 años, cuando era la presentadora de “Big Brother”. En la última transmisión del aquel reality, los productores le pidieron a la actriz de “Rosa Salvaje” que hiciera una entrada triunfal, acompañada de un elefante, en el que iba sentada, sin embargo, cuando el mamífero estuvo frente a todas las personas del set perdió el control y “la Vero” cayó al suelo.

Esta caída le produjo varias lesiones serias, como fisuras en la columna, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva; se le aplicaron también prótesis en el cuello y las cervicales. De esta manera, el hijo de la primera actriz ha expresado la gran preocupación que le genera el estado de salud de Verónica, por ello -indicó- que le gustaría mudarse a vivir con su madre y estar al pendiente de su salud. “La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo”, dijo.

Para convencer a su madre, Cristian le ofreció a su madre obsequiarle su casa, en Argentina, o que elija una casa donde le guste para que se muden juntos. “Yo lo veo así, el tiempo le puede venir encima, no sé. Puede hacerse daño a sí misma”, consideró el intérprete, por lo que le ha pedido que vuelva a la actuación, de la que se encuentra muy alejada: “He sido seguidor de mi mamá, aparte de ser su hijo y quiero que esté en la pantalla, esas son nuestras discusiones”, detalló.

Busca el amor por las redes

Pero este no es el único que tema que lo mantiene preocupado, para Cristian sostener una relación es uno de los aspectos más importantes de su vida y teme no encontrar a la pareja perfecta para entablar algo serio, o al menos, así lo dijo en una entrevista para “Ventaneando”, pues aunque conoce a varias mujeres, hasta ahora, no se ha concretado nada. Sin embargo, una usuaria de TikTok compartió un video donde se puede leer la conversación privada que su hermana y el cantante han entablado, en la que Castro le pide que vaya a visitarlo a Estados Unidos, ofreciéndole pagarle el vuelo para que se encuentren y, si bien, aún no se conocen en persona, el artista no se ha limitado y en los mensajes puede verse que se dirige a ella con la expresión de “mi amor”.