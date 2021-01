Yo hago a (Hernán) Medford, pero por el vacilón. Yo les he dejado claro que yo no soy imitador, porque eso es un don que ellos traen y yo no tengo. Conozco el sistema para hacer una imitación, porque lo he visto con ellos, pero no tengo ese don. Lo de Medford es porque tiene un tono muy particular y cuando Toño Hernández murió nosotros vacilábamos y yo lo hacía ya después fue que Norval me tiró al agua al aire.