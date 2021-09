Cristian Madriz se acordó de Marcela Ugalde tras ganar la gala de Tu cara me suena

Cristian siempre da cátedra con su potente voz. Cortesía Teletica. Foto: Rodrigo Alfaro. Cristian siempre da cátedra con su potente voz. Cortesía Teletica. Foto: Rodrigo Alfaro.

El cantante Cristian Madriz se llevó la cuarta gala de Tu cara me suena, gracias a su presentación como Alexander Acha (hijo de Emmanuel) con la pieza Te amo.

El artista tuvo palabras para su excompañera Marcela Ugalde, quien se retiró del programa debido a un problema de salud que, hasta el momento, se desconoce cuál fue.

“Si le digo que no nos dolió que se fuera, sería mentirle, ella es una persona muy amistosa, especial, una vez que uno la conoce ve lo agradable y llevadera que es. No nos dolió que tomara la decisión de salir, pero sí que se fuera, pero lo más importante es la salud, esperamos que nos volvamos a encontrar y saber que está mejor, lo cual nos va a alegrar a todos”, expresó Cristian.

El artista dice que su presentación no fue nada fácil y por eso se siente satisfecho con el trabajo hecho.

Las galas poco a poco se van poniendo mejores. Cortesía Teletica. Foto Rodrigo Alfaro. Las galas poco a poco se van poniendo mejores. Cortesía Teletica. (Rodrigo Alfaro)

“Es un cantante que no es nada cómodo para imitar, tiene una gran voz, yo ya había cantado el tema, pero hacerlo que se parezca más a él es el reto. Lo más complicado fue imitar la voz aguda y el estilo propio, que no se parece mucho a Emmanuel”, aseguró.

Cristian afirmó que él no siente presión por tener una trayectoria como cantante, pues tiene claro que no es un concurso de canto.

“Ser cantante no quiere decir que sea buen imitador, se dice a veces que llevamos ventaja por la parte de afinación, pero una imitación va más allá, hay que igualar los gestos y meterte en la piel de otra persona, a nosotros siempre nos han dicho que seamos originales y no imitemos a nadie y en este programa más bien hay que desprenderse del yo”, agregó.

Boris regresó esta vez imitando a Camilo. Cortesía Teletica. Foto: Rodrigo Alfaro. Boris regresó esta vez imitando a Camilo. Cortesía Teletica. Foto: Rodrigo Alfaro.

El ganador de Nace una estrella en el 2010 siente que creció muchísimo gracias a ese programa, por lo quiere aprovechar esta nueva exposición para dar otro gran salto.

“Estos programas son una ventana enorme por la exposición ante millones de personas, el impacto para la carrera de uno es mucho, después de Nace una estrella fue impresionante para mí, se me abrieron muchas puertas que no se hubieran abierto si no hubiera estado ahí, tener la dicha de ganarlo fue una doble bendición para mí”, sentenció.

El dinero que se llevó en la gala de este domingo irá para el Hogar Salvado al alcohólico de Escazú.

Ariel Darío recordó los inicios de Pedrito Fernández. Cortesía Teletica. Foto: Rodrigo Alfaro. Ariel Darío recordó los inicios de Pedrito Fernández. Cortesía Teletica. Foto: Rodrigo Alfaro.

Regreso

Este domingo también se dio el regreso de Boris Sosa al programa, le tocó hacer de Camilo y se la jugó.

También estuvo de invitado el niño Ariel Darío, quien acaba de ser finalista en Nace una estrella. Él hizo recordar los inicios de Pedrito Fernández.