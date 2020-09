“Yo estaba en una barra de transmisión donde solo hombres y yo era la única mujer y todos dijeron por lo menos tres vulgaridades de terrores ese día. Yo antes de salir de mis casa le dije a mi marido: ‘yo como que ya no quiero estar en los toros y hoy me van a echar’. Esa es la verdadera realidad y él me dijo: ‘¿qué vas a decir?’ y le dije: ‘este país se va a caer’ y hasta puso una comida y unas birras para ver la transmisión de los toros y yo me rajo con la tontería que dije y el país se paralizó, fue un desastre”, mencionó.