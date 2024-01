Cristiana Nassar dice no superar su duelo: “Solo yo sé la procesión que llevo por dentro”

La presentadora Cristiana Nassar abrió, una vez más, su corazón para decir que aún no supera la partida de su esposo, Martín Nassar, quien en febrero cumplirá tres años de fallecido, tras sufrir un paro.

En su programa “No tan Cristiana”, ella pasa comentando algunas situaciones personales y este viernes mencionó: “solo yo sé la procesión que llevo por dentro”, al contar lo que siente cuando llega a su casa y cae en cuenta que su marido ya no está.

Cristiana Nassar guarda un gran recuerdo de su esposo.

“Solo yo sé la procesión que llevo por dentro, de que Martín no esté y que cuando llego a la casa no está para abrirme la puerta y decirme: ‘tita, ¿cómo le fue?”, entonces a mí se me vienen todos los toros encima y yo la paso mal y necesito llorar como tres kilómetros para recomponerme”, dijo.

En ese mismo programa, en el que estaban hablando de la soledad, ella también contó que ahora en su viudez está disfrutando mucho el viajar o salir sola, pues le ha tocado acostumbrarse a su nuevo rol de vida.

Aunque tiene una hija que aún vive con ella, Cristiana asegura que no es lo mismo porque Nani, como le dice a su hija, siempre pasa en sus cosas o con su novio.

Nassar había confesado en una entrevista que nos ofreció en diciembre pasado, que aunque estaba feliz de volver a unas transmisiones de toros, por dentro era muy duro porque su esposo era el más feliz de verla trabajando en un redondel.