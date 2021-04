“Me atraso haciéndole el almuerzo (el lunes 15 de febrero) y Nayad (la hija de la pareja) baja y lo encuentra como desmayado. Yo corro porque estaba a la par, en el baño, estaba bañándome, y me tiro en la cama y lo agarro y, este es el regalo del cielo, lo pude ver a los ojos y le pude decir adiós y le pude decir gracias infinitas. Me veía, él no podía hablar, fueron instantes, pero me veía y yo le pude decir todo lo que lo amé”, narró llorando.