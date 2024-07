Cristiana Nassar hace una inesperada y durísima confesión sobre su salud, ¡mucha fuerza!

Cristiana Nassar es una de las presentadoras de televisión más controversiales del país. (Instagram)

“Caras vemos, corazones no sabemos”, dice un dicho popular que le cae como anillo al dedo a lo que está viviendo en la actualidad Cristiana Nassar.

A la chef y presentadora del canal ¡Opa! siempre la vemos feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, pero la procesión la llevaba por dentro.

Este martes, en su programa No tan Cristiana, la controversial figura dio a conocer que recientemente le hicieron una biopsia por un lunar muy sospechoso que le salió y que en las próximas semanas la tienen que operar.

Cris no mencionó en qué parte del cuerpo le apareció el lunar, pero al referirse al asunto se tocó la parte izquierda de su cuello, haciendo referencia a que fue en esa zona donde le apareció.

“No lo he contado, pero lo voy a contar rapidito: la semana pasada o hace varios días me salió un lunar, me hicieron una biopsia y parece que no es tan bueno, entonces me tienen que operar”, anunció Nassar en medio de una entrevista que le hacía a los encargados de una fundación que atiende a niños con diagnóstico de cáncer.

La expresentadora de Repretel, Teletica y Multimedios aceptó que la noticia la derrumbó en un primer momento, pues se cuestionó quién la iría a cuidar, ya que su amado esposo, don Martín Nassar, murió a mediados de febrero del 2021.

“Y entonces del susto y la impresión que me llevé, me puse a llorar inmediatamente. Lloré 10 minutos”, comentó Cristiana.

Después de ese tiempo paró y se enfocó en llenarse de alegría y fe. “Y ahí vamos, llevando la guerra en paz y alegría”, mencionó.

Cristiana Nassar hace una inesperada confesión sobre su salud

Cris no dio detalles que tuvieran que ver con los resultados de la biopsia o la fecha de la operación.

Desde La Teja le enviamos un fuerte abrazo a Cristiana y el deseo de que todo salga bien en este inesperado capítulo de su vida.