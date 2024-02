Cristiana Nassar levanta roncha al decir por qué no irá al concierto de Luis Miguel

Cristiana Nassar es una de las presentadoras de televisión más extrovertidas y "locas" del país. (Instagram)

Polémica como siempre, Cristiana Nassar no se guardó nada y le aclaró de una vez por todas a sus amigas por qué no irá al concierto de Luis Miguel.

El Sol de México se presentará este jueves 8 de febrero a las 7 de la noche en el Estadio Nacional, en La Sabana, y aunque muchos famositicos se darán cita en el show, Nassar decidió no asistir.

La razón de su ausencia al esperado concierto del intérprete mexicano, Nassar la dio este miércoles en su programa de canal ¡Opa!, No tan Cristiana.

“No voy a ir al concierto de un hombre que nunca supo mantener a sus hijos y yo no puedo con eso. Él va a cantar y yo voy a estar babeando por un hombre que no merece mi mirada. Así que a todas mis amigas que me están escribiendo preguntándome por qué no voy; no voy por eso, por mal hombre”, dijo Nassar.

¿Por qué Cristiana Nassar no irá al concierto de Luis Miguel?

Cris revivió así un tema que ha dado muchas vueltas en los últimos años alrededor de Luis Miguel, quien no ha pagado la manutención de sus dos hijos con Aracely Arámbula desde hace tres años.

Al menos así lo había asegurado el abogado de la actriz en agosto del año pasado, cinco meses después de que Arámbula había demandado a Luis Miguel por no pagar pensión durante algún tiempo, según reseñó en aquel momento la prensa farandulera de México y Latinoamérica.