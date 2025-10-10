Cristiana Nassar no pudo contener las lágrimas con este recuerdo de su esposo

Cristiana Nassar trabaja actualmente en el canal ¡Opa! Fotografía: Instagram Cristiana Nassar. (Instagram/Instagram)

Un recuerdo que le compartieron de su esposo, el doctor Martín Nassar, emocionó hasta las lágrimas a la presentadora Cristiana Nassar.

Así lo reconoció la comunicadora este jueves, al mostrar una foto de su marido en lo que parece haber sido un encuentro de médicos.

“Me compartieron esta foto. Claro que lloré, Martín”, escribió Nassar en sus historias de Instagram al referirse sobre la emotiva sorpresa.

El amor de su vida

Cris ha dicho una y otra vez que su esposo será por siempre el amor de su vida, y que su partida ha sido una de las situaciones más difíciles que ha tenido que enfrentar, de ahí lo emocional que se pone cada vez que algo le recuerda a él.

La exfigura de Repretel, Teletica, Multimedios y hoy fichaje de ¡Opa!, se casó con el reconocido otorrinolaringólogo el 13 de diciembre de 1986, por lo que habrían cumplido 39 años de casados este 2025.

Esta fue la foto que le revolcó las emociones a Cristiana Nassar. Su marido es el de barba canosa. Fotografía: Instagram Cristiana Nassar. (Instagram/Instagram)

Un recuerdo eterno

Don Martín falleció, sorpresivamente, el 15 de febrero del 2021, dejando un vacío enorme en la vida de la presentadora, quien con frecuencia le dedica mensajes y publicaciones llenas de amor y nostalgia.

Cada recuerdo, cada foto y cada palabra parecen reconfirmar que, aunque él ya no esté físicamente, su historia de amor sigue viva en el corazón de Cristiana.