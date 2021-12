Cristiana Nassar nos habló de su nueva vida, del cierre de Divas y de los toros del 8

Cristiana Nassar asegura estar destrozada por dentro aún y que aunque sabe que será una Navidad muy dura no dejará de celebrar por su hija. Instagram

La presentadora Cristiana Nassar le está dando un nuevo respiro a su vida, luego de enviudar hace diez meses.

Aunque la repentina muerte de su esposo Martín Nassar aún le duele en el alma, está empezando a vivir una nueva etapa profesional fuera de la pantalla y muy cerca del mar.

Conversamos con la presentadora sobre su nuevo estilo de vida, del cierre de Divas y si verá las corridas de toros.

- ¿Cómo se ha sentido estos últimos meses?

Este ha sido el peor año de mi vida y sin lugar a dudas no creo que exista ninguno peor, ha sido terriblemente desgarrador, o sea, el estar en mi casa es terrible y no estar en mi casa es terrible. Un duelo se vive terriblemente agónico, es algo que no superas el día a día, volvés al minuto uno todos los días, porque todos los días tengo que caer en cuenta que él (su esposo) se murió y que murió en mis brazos. Jamás me imaginé que esto era así.

-¿Es cierto que ahora trabaja en un hotel de Guanacaste?

Es tan extraña la vida, yo vine un día a conocer el hotel Tamarindo Diria y la vida me fue trayendo porque sé cómo solucionar las cosas de aquí, gracias a Dios tengo las habilidades y empecé a darme cuenta que podía estar la mitad del tiempo en San José y la otra aquí en Tamarindo, entonces, mi Navidad ahora va a ser total playera, voy a estar a cargo del menú del 24 y del 31 y me voy a traer a mi equipo de trabajo para que me ayude. Creo que Santa sí pasa por las cocinas.

- ¿Cómo terminó trabajando ahí?

Vieras que me invitaron a venir como influencer y quedé fascinada con el lugar. Me invitaron una segunda vez y empiezo a encontrar cosas que yo sé solucionar, tuve como cuatro reuniones para empezar a planear algunos cambios y ya. El lunes me dieron la bienvenida y es un equipo genial.

- ¿Dónde está viviendo ahora entonces?

Vivo en el hotel, pero paso como cuatro días y me voy para mi casa a San José y regreso. Espero quedarme aquí por lo menos esta temporada de verano y estoy fascinada.

- ¿Cómo logró levantarse del luto?

Digamos que los tres primeros meses yo no podía ni respirar, estaba metida en mi cama, en mi casa, refugiada para que no me hablaran, pero aún así tuve que vestirme para hacer programas, para trabajar con marcas y enfrentar la realidad y después comprendí que, o me tiro a llorar o conquisto mi vida, entonces, vi que tengo que seguir.

Mi hija (Nayad Nassar) está viviendo un momento de amor, tiene su novio y tiene un trabajo maravilloso ahorita y yo me nutro un poco de su entusiasmo por la vida y entendí que no puedo dejarme vencer porque no sería fiel a lo que mi marido siempre quiso de ambas. Yo siento que él desde arriba va haciéndome escenarios, porque creo esto de la playa es lo más maravilloso que me pudo haber pasado en este momento de mi vida, es como él cuidándonos.

— "Vieras qué difícil que es y lloro la mitad del tiempo, pero las redes sociales son tan maravillosas que uno solo publica las partes divertidas", Cristiana Nassar

- ¿Esta época ha sido muy dura o está en paz con todo lo que representa la Navidad?

- Es superdura. Acá en la playa no hay tantas luces ni adornos, porque todo está más playero, pero creo que esta será la Navidad más terrible de mi vida.

- Pero, ¿piensa celebrar estos días festivos?

Voy a estar, lo más seguro, en alguna cocina o atendiendo alguno de los eventos, porque también voy a hacer algunos eventos masivos con música en vivo, porque el Tamarindo Diría es muy grande.

- ¿Adornó su casa?

Quedó adornada. Esta Navidad pensé que no iba a sacar nada, pero después dije: ‘voy a sacar todo’, y lloré como tres días seguidos, porque en mi casa quien compraba las cosas para decorar era mi marido. Adorné porque mi hija tiene novio y seguro va a llegar a la casa.

- ¿Todavía duerme con las cenizas de su esposo en el cuarto?

Sí, estamos en ese proceso. Él dijo dónde teníamos que tirar sus cenizas al mar, pero no dijo cuándo, entonces, el cuando me va a tocar a mí. Él pidió que fuera en La Cruz de Guanacaste, donde hizo el servicio social y, bueno, ya él me está llevando a Guanacaste, vea qué vacilón.

- Cambiando de tema, ¿cómo se siente tras las salidas de Multimedios suya y de su hija?

Vieras que como pasó algo tan terrible y tan triste, el que yo no esté en televisión ya no es importante para mí, ni un gramo, porque es tanto mi dolor (por su viudez) que lo malo o bueno de como terminó eso no lo sentimos ninguna de las dos. Listo, seguimos para adelante, ni dolor me causó (el despido de su hija), más bien fue agradecimiento porque ahora estamos muy bien.



- ¿Qué opina del cierre de Divas?

Esperaba que esto sucediera, porque cuando vos encantás a un público y el público ama este proyecto y lo cambiás, o sus fichas, o su forma de ser, su alma, la gente lo va a odiar y dejar de ver.

Yo con Glenda (Peraza) y con Vivi (Calderón) me hablo muchísimo, son mis grandes amigas y quedaron para siempre en mi alma y en mi corazón.

- ¿Este año la invitaron a transmitir toros con el 8?

Sí, pero yo les dije muchas gracias, que yo ahora tengo otra vida y cosas que hacer, pero que estaba agradecida con la invitación.

- ¿Va a ver las corridas de toros?

Voy a ver los toros de canal 7, porque me encantan. Porque para mí todo lo que haga Teletica es maravilloso y yo soy superamiga de doña Paula Picado, entonces, hay que apoyarla.

- ¿Existe la posibilidad de que regrese a la tele pronto?

Ahorita no tengo ganas, pero creo que esta vida da tantas vueltas que en algún lugar voy a dar la vuelta por ahí, pero será más adelante, cuando yo tenga las fuerzas. Lo que pasa es que yo no tengo en mi corazón las ganas de estar haciendo chistes en un programa, porque yo necesito tragarme este dolor y volver a ser yo. Yo aguanto un rato en una actividad, pero yo no estoy feliz, yo no soy una mujer completamente feliz y para mí sería muy desgastante estar poniendo una fachada en tele de algo que no soy.