Cristiana Nassar revela por qué después de su primer beso no volvió a besar a nadie más

Cristiana Nassar habló de su primer beso este martes en su programa No tan Cristiana, del canal ¡Opa!

Cristiana Nassar quiso que la tierra se la tragara después de la primera vez que besó a un hombre, hace ya muchos calendarios.

Tan traumada quedó la presentadora de televisión que no besó a nadie más luego de aquel hombre al que le dio su primer periquito.

En su programa No tan Cristiana, del canal ¡Opa!, Cris hizo la particular revelación, que narró entre sus escandalosas risas.

Según Cristiana, el primer hombre que ella besó fue a un nicaragüense que estaba guapísimo, pero que ella espantó en un dos por tres.

“Entonces, yo vengo y nos besamos por primera vez y yo seguro lo besé como un sapo. Yo no sé ni qué hice; yo no sé, porque no sabía besar. Entonces, él me aparta y me dice: ‘No, es que así no es’”, narró Cris.

Para ella, ese momento fue uno de los peores que ha vivido. “Me traumé, hasta hoy no beso a nadie. Nunca desarrollé esa habilidad. Eso fue como que me tiraran a mí una bomba atómica. Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué hice mal?’ Fue terrible para mí”, finalizó Nassar.

Cris contó la historia al frente de su hija, Nayad Nassar, con quien presenta el programa en ¡Opa! y quien estaba a la expectativa de en qué acabaría el cuento.

Dichosamente, Cris no fue más allá y su hija Nani no hizo más que reírse ante semejante revelación.

