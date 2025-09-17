Cristiana Nassar y su yerno evidenciaron cómo se llevan realmente

Nayad Nassar, la única hija de Cristiana Nassar, y Luis Morera se comprometieron el 24 de junio pasado. Fotografía: Instagram Nayad Nassar. (Instagram/Instagram)

A casi tres meses de pedirle matrimonio a Nayad Nassar, Luis Morera, futuro marido de la única hija de Cristiana Nassar, y su suegra, evidenciaron cómo es realmente la relación entre ellos.

El tema de las suegras, los yernos y las nueras siempre intriga a mucha gente y da bastante de qué hablar, por eso Luis y Cristiana ventilaron su verdad detrás del “parentesco” que tienen.

A través de las redes sociales, la presentadora de televisión y chef –quien anda de viaje por Europa– publicó un mensaje que dedicó a Luis, sacando a asolear lo bien que se llevan.

“Quiero mucho a mi yerno porque es el amor de mi hija y mi hija es el amor de mi vida; y no solo es mi yerno, también es mi hijo”, publicó Cristiana en sus historias de Instagram etiquetando a Luis.

Cristiana Nassar publicó este pensamiento que dedicó a su yerno. Fotografía: Instagram Luis Morera. (Instagram/Instagram)

El joven compartió en sus redes el pensamiento de su suegra y escribió: “Les deseo una suegra como Cristiana Nassar”.

Pero no se quedó ahí. En otra historia que publicó compartió una foto junto a Cristiana, ambos muy a gusto tomándose un trago y aprovechó para hablar más claro de lo que piensa de la mamá de su futura esposa Nani.

“Uno crece escuchando que las suegras son incómodas y que esto y lo otro; pero luego la vida puede traer de sorpresa una segunda mamá. Te amo”, afirmó el galán en referencia a Cristiana.

Nani y Luis se comprometieron el 24 de junio pasado en Monteverde tras un largo noviazgo y por lo revelado en las últimas horas, Cristiana no puede sentirse más afortunada por el hombre que conquistó el corazón de su retoño de 33 años.

Cristiana Nassar y su yerno se llevan de maravilla. Fotografía: Instagram Luis Morera. (Instagram/Instagram)

