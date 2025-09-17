Farándula

Cristiana Nassar y su yerno evidenciaron cómo se llevan realmente

Nayad Nassar, la única hija de Cristiana Nassar, recientemente se comprometió con Luis Morera, su pareja desde hace bastante tiempo

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Nayad Nassar, la única hija de Cristiana Nassar, tomó una decisión que cambiará su vida para siempre, pero con la que su conocida mamá está pegando brincos de la felicidad.
Nayad Nassar, la única hija de Cristiana Nassar, y Luis Morera se comprometieron el 24 de junio pasado. Fotografía: Instagram Nayad Nassar. (Instagram/Instagram)

A casi tres meses de pedirle matrimonio a Nayad Nassar, Luis Morera, futuro marido de la única hija de Cristiana Nassar, y su suegra, evidenciaron cómo es realmente la relación entre ellos.

LEA MÁS: Hija de Cristiana Nassar toma una decisión que cambiará su vida para siempre

El tema de las suegras, los yernos y las nueras siempre intriga a mucha gente y da bastante de qué hablar, por eso Luis y Cristiana ventilaron su verdad detrás del “parentesco” que tienen.

A través de las redes sociales, la presentadora de televisión y chef –quien anda de viaje por Europa– publicó un mensaje que dedicó a Luis, sacando a asolear lo bien que se llevan.

“Quiero mucho a mi yerno porque es el amor de mi hija y mi hija es el amor de mi vida; y no solo es mi yerno, también es mi hijo”, publicó Cristiana en sus historias de Instagram etiquetando a Luis.

Cristiana Nassar y su yerno evidenciaron cómo se llevan realmente
Cristiana Nassar publicó este pensamiento que dedicó a su yerno. Fotografía: Instagram Luis Morera. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Hija de Cristiana Nassar a su futuro esposo: “Me transformaste la vida”

El joven compartió en sus redes el pensamiento de su suegra y escribió: “Les deseo una suegra como Cristiana Nassar”.

Pero no se quedó ahí. En otra historia que publicó compartió una foto junto a Cristiana, ambos muy a gusto tomándose un trago y aprovechó para hablar más claro de lo que piensa de la mamá de su futura esposa Nani.

“Uno crece escuchando que las suegras son incómodas y que esto y lo otro; pero luego la vida puede traer de sorpresa una segunda mamá. Te amo”, afirmó el galán en referencia a Cristiana.

Nani y Luis se comprometieron el 24 de junio pasado en Monteverde tras un largo noviazgo y por lo revelado en las últimas horas, Cristiana no puede sentirse más afortunada por el hombre que conquistó el corazón de su retoño de 33 años.

Cristiana Nassar y su yerno evidenciaron cómo se llevan realmente
Cristiana Nassar y su yerno se llevan de maravilla. Fotografía: Instagram Luis Morera. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, presume su hermoso anillo de compromiso

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cristiana NassarNayad NassarNani Nassar
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.