Cristina “la Flaca” Castro regresó a la radio pero sigue viajando por el mundo

Cristina Castro dice estar feliz de reencontrarse con la radio, una de sus grandes pasiones. Cortesía

La voz de Cristina Castro fue una de las más escuchadas por muchos oyentes años atrás, principalmente por de los que gustan poner emisoras de corte tropical.

Ella inició como locutora hace 22 años y estuvo en radio Puntarenas, Omega, Zoom y otros más.

Hace siete años esta comunicadora, conocida popularmente como la Flaca, se alejó de las cabinas de radio para dedicarse a su blog personal sobre viajes y recomendaciones turísticas.

Sin embargo, el gusanito de volver a hacer un programa radial nunca murió y desde el miércoles de la semana pasada forma parte de la familia de radio Centro 96.3 F.M.

Junto al locutor Marcony “el Kpitano” Sánchez, tiene el nuevo espacio “Centra2″, que se transmite todos los miércoles de 2 a 5 p. m.

Conversamos con ella sobre este regreso a cabina y sobre lo que ha estado haciendo todo este tiempo lejos del dial.

La locutora estuvo en Segovia, España, haciendo su blog años atrás. Cortesía

– ¿Por qué aceptó la invitación de volver a hacer radio?

Yo la radio la amo y es una de mis pasiones junto con la televisión y el hecho de poder estar en cabina, tener contacto con los oyentes, estar programando música, realmente vuelve a activar las fibras de toda mi juventud.

Además, me llamó primero la atención que es un público que me encanta porque es un público que le gusta la música latina y como yo toda la vida trabajé en emisoras de este corte, de hecho la salsa, el merengue, la cumbia me fascinan un montón. Y segundo, porque es un público muy noble porque son la mayoría amas de casa, la gente que anda en ruta, entonces, es gente que se involucra demasiado con el locutor y uno llega a hacer un vínculo muy familiar con el oyente y eso me gusta mucho.

– ¿De qué trata Centra2?

Yo les hice la propuesta del nombre, las secciones y de todo. Con Marcony trabajé hace diez años en Omega Estéreo, entonces, volvernos a encontrar es muy chiva. Se trata de darle información útil al oyente, siempre manejando la música que a ellos les gusta y dándoles notitas interesantes.

Por ejemplo, tenemos secciones como ‘Prepárelas en un 2x3′ que son literalmente recetas que se preparan en un 2x3; el Adivine y gana que es donde ganan premios adivinando artistas y grupos y Cafecito y algo más donde les damos información útil de belleza, mascotas y datos curiosos.

– ¿Por qué se había alejado de la radio?

Porque hace siete años me hice mi blog que se llama Movete en el mundo, que es de viajes, tengo dos giras, la de Costa Rica que es donde viajo por el país para mostrarle a la gente todo lo que son hospedajes, tour, gastronomía, compras y, la gira internacional, que es cuando viajamos por el mundo y en estos siete años hemos estado en 42 países.

Mi esposo, Pablo Rodríguez, es mi socio con esto de los viajes y también trabajo con él en la agencia de publicidad y diseño que tiene que se llama A9 Estudio.

Uno de los lugares que más le ha gustado visitar es Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Cortesía

– ¿Por qué se fue por la línea del turismo?

Siempre me ha gustado viajar porque desde pequeñita mi papá nos llevaba de paseo en las vacaciones y era como el premio de que todo el año nos esforzáramos en las notas, entonces, desde ahí siempre he hecho contacto con aviones, viajes y todo.

Cuando estuve en VM Latino tuve la oportunidad de hacer tres ride mochileros, uno de Europa, otro en América del Sur y otro por el Caribe y cuando hice eso yo me dije: ‘¡uy, qué chiva!, esto me gusta. Algún día me quiero poner mi propia revista de viajes’, pero uno siempre dice algún día y no lo hace. Esa idea me quedó siempre en la cabeza hasta que un día hablé con mi esposo y le dije que quería ponerme un blog y bueno, renuncié a todo, renuncié a la radio y me salí un rato del trabajo de él para meterle mente y hacer el formato del blog.

– ¿Cómo hizo para sustentar el blog ahora en la pandemia cuando no se podía ni salir de la casa, menos viajar?

¡Terrible! Fue superdifícil. Cuando aquí cerraron todo y no podíamos ni ir a hoteles fue realmente muy difícil porque tuve que meterle y pensar sobre qué escribir porque no podía incentivar a la gente a salir a pasear porque no se podía. Entonces, tuve que darle vuelta al contendido, como cuáles eran los pasos para hacer el reclamo si le cancelaban un vuelo y así, para seguir hablando de viajes pero desde el punto de la pandemia.

Todas las giras internacionales nos las cancelaron, con los patrocinadores fue muy difícil porque los presupuestos se han recortado, hasta ahorita estamos repuntando. Fue un año de patrocinio en cero, fue duro.

– ¿Cuáles países le faltan por conocer?

Que me gustarían es una cosa, que se pueda es otra. Pero siempre he querido visitar Bora Bora (isla en Polinesia Francesa), es uno de los sueños de mi vida, y también me gustaría visitar Australia y tengo en lista Japón. Son como los tres anhelos que tengo que cumplir.

– ¿Cómo hace para que no le afecte tanta paseadera con su matrimonio?

Mi esposo viaja conmigo, él es el fotógrafo y sabe del manejo de cámaras, y si no fuera así yo creo que la relación sería muy difícil, porque sería alguien que no entendería el trajín, es alguien que tiene que estar acostumbrado a que uno pasa poco tiempo en casa, yo realmente tengo este trabajo y estoy tranquila porque estoy con él.