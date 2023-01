Critican a actor mexicano por presumir nueva imagen con aretes y uñas pintadas

La imagen del actor mexicano Sergio Mayer con las uñas pintadas de negro y usando aretes se ha vuelto viral en redes sociales, específicamente Twitter, en las que también le han tirado tieso y parejo por ese nuevo look.

“Me gusta ese contraste del traje con esta onda que es más moderna”, dijo Sergio sobre su estilo mientras conversaba con varios periodistas.

Sergio Mayer ha generado muchas críticas debido a su nueva imagen. Captura de pantallas

Al famoso le ha llovido al presentar esta nueva imagen como “disruptiva” (ruptura brusca).

En una captura de pantalla que compartió la cuenta México Mágico (@EnMexicoMagico) recientemete se ve al actor junto a varios reporteros mostrando su nueva imagen.

Una periodista le preguntó a Sergio: “Te vemos últimamente con este look darketon, los aretes, las uñas, el anillazo”.

“¿Se ve darketon, verdad? Es un contraste”, respondió Mayer.

Luego, el actor agregó: “siempre he sido muy cuidadoso de la imagen, es un poquito disruptivo porque siempre he sido en ese aspecto, pero me gusta ese contraste del traje con esta onda que es más moderna”.

Sergio Mayer se toma las cosas con calma. Twitter

Mayer también comentó: “Mis hijas, de repente cuando voy a la escuela por una de ellas, me dice: ‘No te pongas aretes papá’, y yo ‘Sí mi amor, no te preocupes, no pasa nada’”, comentó Sergio con respecto a la opinión de Issabela Camil, su esposa, o el resto de su familia por su imagen.

México Mágico compartió la imagen este martes y de inmediato se viralizó en Twitter, pues al momento acumula más de 215 mil visualizaciones, además de miles de comentarios, casi todos en contra del actor.

Critican a exMiss Universo por enseñar “el mono” en la playa

“La crisis de los 40″, “Ya no hallan cómo llamar la atención”, “De joven, cirquero… de viejo, payaso”, “Es todo un rebelde”, “Avísenle que se tranquilice un poco, no vaya a fragmentar el espacio tiempo con tanta disrupción”, “Debe envejecer con dignidad”, “Paco Palencia lo hizo primero”, “Denle un premio por ridículo” y “Todo un jovenzuelo”, entre otros.