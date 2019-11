“A lo largo de Frozen II, las canciones de Bobby y Kristen López continuamente dan vida a la película. No hay un tema tan sobresaliente como “Let It Go” de la primera película, pero esta vez todas las canciones se sienten más uniformes en cuanto a calidad. No hay ni un fracaso entre los temas. Con los dos sobresalientes siendo “Into the Unknown”, una de las dos canciones de Elsa, que es infinitamente pegadiza y hermosa, además de una canción llamada “Lost in the Woods”, cantada por Kristoff. Ese tema es presentado de una forma tan extraña que casi no vas a creer lo que estás viendo. Pero, al final, también la querrás cantar”, publicaron.