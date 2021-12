“Quisiera entender, ¿cuál es la necesidad de mi mamá de estar conociendo hombres? Ella enviudó hace varios años y desde entonces ha tratado de tener un par de noviazgos y no le ha ido bien, pero a veces me doy cuenta que anda tomando café con un amigo, que está conociendo a alguien o tiene aplicaciones de esas para conocer gente. Quisiera que ella se comporte como una mujer adulta, de 56 años, y que se ubique en la vida”.

1. ¿Por qué usted se mete en la vida de su madre? Usted demuestra un alto grado de prejuicios, desde una posición invasiva y descalificante sobre la independencia de una persona que tiene todo el derecho de rehacer su vida.

2. A usted tal vez le convenga buscar ayuda terapéutica para dejar que su madre, que es una mujer viuda, autónoma y con libertad de elección, puede rehacer su vida. Ella sabrá con quién toma café, a quién conoce y cómo conoce a la gente. Los hijos adultos no tienen que convertirse en los tutores de sus padres, sobre todo cuando no hay una razón objetiva que los haga dudar de sus capacidades.

3. Todo ser humano, en cualquier etapa de su vida adulta, tiene derecho a definir qué estilo de vida quiere y qué es lo que desea y desde ahí construir una visión de esperanza. A los hijos les corresponde acompañar, respetar este proceso y reconocer que los años no disminuyen la capacidad de análisis. A veces, los hijos adultos creen que pueden decirle a otro adulto cómo vivir su vida, pero esto es muy agresivo e invasivo.

4. Se puede entender que esto no le agrade, pero no significa que su madre lo esté haciendo mal. Además, el hecho de que a usted no le guste, no significa que tenga que estar invadiendo el espacio privado a nivel emocional que ella como mujer adulta tiene derecho. Revise sus límites, analice su actuar y, en lugar de tensar la situación con su mamá, reconozca que tal vez la que debe trabajar en esto es usted.