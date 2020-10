“Estoy muy interesada en una persona pero es como muy cerrada, puedo decir que él es un buen hombre, se divorció hace seis años, no tiene hijos y vive con los papás. Tenemos muchas afinidades, nos chateamos mucho, la pasamos bien cuando estamos juntos, pero cuando hablamos de ir a algo más simplemente no responde. Le he preguntado directamente y lo que me dices es: ‘después hablamos’, de ahí no pasa. Son muchos meses y cuando le pregunto que si nos vamos a dar una oportunidad de estar juntos ahí se pierde por varios días, luego aparece y no toca el tema”.