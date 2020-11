“Me siento frustrada porque he hecho muchas cosas por mi novio, para tratar de que él se comprometa con la relación, pero es muy difícil. Siento que no quiere y con la pandemia es peor aún, porque ni nos vemos. Cuando le digo que quiero terminar lo que hace es manipularme y llorar, pero no me deja irme. Este mes no lo he visto y me enteré que andaba en la playa con unos amigos. Estoy cansada de decirle que me dé un lugar en su vida”.