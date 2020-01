“Me separé hace unos días del papá de mis hijas. No estábamos casados porque decía que el matrimonio no era para él y así vivimos juntos por varios años, hasta el día que se fue. Pero pasan las semanas y no llama a las niñas y en la parte económica evade sus responsabilidades. Acepté que él se fuera y no pienso volver con él o buscarlo, pero cuando trato de hablar sobre la plata, me dice que si lo presiono se va a alejar de las niñas y que voy a saber quién es él, por lo que tengo que quedarme callada”.