“Cuando me divorcié me sentía muy insegura. Mi marido me decía muchas cosas, como que era fea, tonta, que nadie me iba querer, que no servía en la cama y muchas cosas más. Me costó mucho sanarme. Hoy estoy en una nueva relación y no sé si es que yo cambié, pero ahora estoy con un hombre maravilloso, no le presto atención a las cosas negativas de la vida y me siento feliz. ¿Por qué hay hombres como mi exesposo que le hacen tanto daño a las mujeres?”.