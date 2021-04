“Me cansé de explicarle a mi pareja lo mucho que me duelen sus actitudes, son varios años diciéndole las cosas y al ver su indiferencia me di cuenta que no puede una estar en una relación donde la otra persona no le importa Cuando me enojo, promete cambiar, pero nunca cumple. Creo que me desenamoré. Ahora mi pareja me pide una oportunidad, pero no me nace dársela, porque no le creo”.