“Cuando mi novio está con su hija yo no existo para él”

“Mi novio tiene a su hija un fin de semana cada 15 días, pero cuando está con la chiquita yo prácticamente no existo. Él dice que tengo que comprender que me da mucho tiempo de lunes a viernes y me pide espacio para estar con la chiquita y que yo me incluya, pero no estoy dispuesta compartir con ella y se lo he dicho, porque no es hija mía. Él me dijo que no tiene nada más que hablar conmigo y me parece un poco egoísta de su parte”.

1. Usted dice que él no da el brazo a torcer, pero su propuesta es como ponerlo contra la espada y la pared, y como él no cede usted dice que es egoísta. ¿Usted está segura de lo que está afirmando), ¿realmente le afecta la niña?, ¿su pareja no le dedica tiempo?, ¿reconoce usted la realidad de su elección? Usted eligió a una persona con hijos, entonces, ¿le parece que su posición es constructiva?, ¿cree que trae beneficios poner a su pareja a elegir entre su hija y usted?

2. Cuando se elige a una persona con hijos se debe tener muy claro de que la aspiración a la construcción de una relación tiene que estar construida sobre una base de respeto a los diferentes tiempos que una vida en pareja tendrá de esa manera, porque hay tiempos solo de ustedes, tiempos para compartir los tres, tiempos de él con la hija y esto debe estar en una balanza.

3. Si una persona entra en contradicción, crea oposición, tensión y la propuesta es su hija o yo, la probabilidad de éxito de la relación es muy baja. Le invito a que haga una revisión, ¿él no le dedica tiempo o en el fondo es que usted tiene un problema con la niña? Su frase: “no es hija mía” le invita a hacer una revisión en cuanto a esto.

4. Estar con una persona que tiene hijos no tienen ningún problema, toda vez que haya un balance, respeto y una sana distribución del tiempo. Desde ahí todo se puede construir, desde la prudencia y la sana comunicación, pero con la intransigencia las cosas no van a funcionar.