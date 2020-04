“Tengo ocho años de noviazgo con una persona muy extraña, que vive lejos por su trabajo y a veces ni siquiera me llama o me contesta. Cuando nos vemos solo quiere tener sexo y le he dicho que no me siento bien con esto. Con él no hay detalles, ni salidas y no se lleva bien con mi familia. Cuando viene tengo que quedarme en su casa porque arma un problema. Yo estoy cansada de estar con alguien que siempre está lejos”.